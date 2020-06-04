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В Челябинской области растет число зараженных коронавирусом

Общество
Сегодня, 11:51
Автор: 
Олеся Денисова

За прошедшие сутки в Челябинской области подтверждено 113 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19, что чуть выше аналогичного показателя предшествовавших суток (накануне прирост был 114). Суточное число выздоровевших пока остается почти меньше новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро четверга, четвертого июня, в регионе подтверждено 3 тысячи 469 случаев коронавируса.

За прошедшие сутки выписан 61 выздоровевший пациент с коронавирусом (двумя сутками ранее 85 и 58 пациентов соответственно). За весь период пандемии выздоровели и выписаны из больниц 1540 пациентов.

Двенадцать инфицированных переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ.

За время пандемии умерло 49 пациентов с коронавирусной инфекцией, у 23 причиной смерти стала ковидная пневмония, у 26 человек – иные заболевания (онкология, сердечная и легочная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус. За последние сутки зафиксировано два смертельных случая – скончались 69-летний и 73-летний мужчины.

В больницах продолжает лечение 1868 человек с подтвержденным Covid-19. Они находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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