В Челябинской области растет заболеваемость ковидом и смертность

В Челябинской области растет заболеваемость коронавирусом и смертность от COVID-19.

Так, за последние сутки, в регионе подтверждено 126 новых случаев заражения коронавирусом (в числе вновь заболевших четыре школьника) и четыре смерти больных ковидом.

В настоящее время, по данным областного минздрава, на Южном Урале коронавирусом болеет тысяча 815 человек, выздоровел за последние сутки 61 пациент.

По данным минздрава Челябинской области, сутками ранее (по данным на 20-е июля) в регионе было выявлено 120 новых случаев заболевания коронавирусом (в том числе у пяти школьников), умер от ковида один человек.

Двумя днями ранее (по данным за сутки, предшествовавшие 19-му июля) коронавирусом заболело 115 человек, в том числе пятеро детей школьного возраста, скончался от COVID-19 также один южноуралец.