В Челябинской области развернуто 23 отделения КТ для пациентов с ковидом

В Челябинской области развернуто 23 специализированных отделения для проведения компьютерной томографии пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом рассказала первый заместитель губернатора Ирина Гехт.

«Уже проведено более 300 тысяч исследований. Охват компьютерной томографией (КТ) составляет чуть более 46 на 100 тысяч населения. Это достаточно высокий показатель», - сообщила Ирина Альфредовна.

В области на компьютерной томографии в специализированных отделениях применяют технологии искусственного интеллекта, который предоставляет второе мнение по результатам исследований.

«Снимки обрабатываются достаточно быстро с использованием новых технологий и сразу же выгружаются в медицинскую информационную систему БАРС. Доктора видят и снимки, и их описание», - отметила Ирина Гехт.

Напомним, летом 2021 года в горбольницу №2 Магнитогорска поставлен японский компьютерный томограф. Модель Aquilion Lightning (TSX-036A) укомплектована максимальным количеством опций.

В конце 2020 года запустили в работу новый аппарат компьютерной томографии в Златоусте (это второй КТ в округе). Мощный современный томограф способен создавать снимки и 3D-изображения высокого качества. Он позволяет врачам моментально диагностировать изменения в легких, подсчитать процент поражения. Новый КТ получила горбольница №2 Миасса.

В регионе также продолжаются телемедицинские консультации, в том числе с федеральными медицинскими организациями. Областные больницы консультируют медицинские учреждения в районных центрах.