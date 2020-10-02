В Челябинской области режим повышенной готовности продлен еще на две недели, но новых ограничений не ввели

Режим повышенной готовности, введенный в Челябинской области в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции Covid-19, продлен на две недели – до 18 октября 2020 года.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер, сообщает пресс-служба правительства области.

В регионе остается обязательным масочный режим в общественных местах, соблюдение социальной дистанции.

Жителям старше 65 лет по-прежнему предписано соблюдать самоизоляцию. Эта возрастная категория является наиболее уязвимой перед COVID-2019.

На утро пятницы, второго октября, в регионе подтверждено 16 тысяч 919 случаев коронавирусной инфекции. За две недели добавилось почти 1,2 тысячи новых случаев коронавируса. Скончалось 487 южноуральцев, в том числе 127 - от ковидной пневмонии.

Пока в регионе не вводится никаких дополнительных ограничений в связи с повышением темпов роста инфицированных.

Напомним, режим был введен с 19 марта 2020 года. В общей сложности он длится почти уже шесть с половиной месяцев.