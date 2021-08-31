В Челябинской области с начала пандемии ковид оборвал жизни более четырех тысяч жителей

В Челябинской области с начала пандемии умерло четыре тысячи пять жителей с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19. Из них две тысячи 746 человека -непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 259 человек - от иных заболеваний, а коронавирус поспособствовал раннему уходу.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшие сутки зарегистрирована смерть 23 пациентов с (днем ранее – 22).

Накануне подтверждено 375 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, что на 0,3% меньше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее выявлено 376 инфицированных). С начала пандемии лабораторно подтверждено 86 тысяч 453 случая ковида.

Накануне выздоровели и выписаны из больницы 281 пациент, переболевший ковидом (днем ранее – 280). С начала пандемии 74 тысячи 687 жителей, заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, сумели победить коварную болезнь.

На госпитальных базах и на дому получают лечение семь тысяч 718 пациентов с ковидом, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – семь тысяч 647 человека).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.