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В Челябинской области с начала пандемии умерло более тысячи южноуральцев с ковидом

В Челябинской области с начала пандемии умерло 1063 южноуральца с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19, за прошедшие сутки зарегистрировано 12 случаев смерти пациентов с ковидом. У пяти человек причиной смерти стала ковидная пневмония, у семи– иные заболевания, а коронавирус был сопутствующим.

Скончались пятеро мужчин и семь женщин из Миасского, Челябинского и Южноуральского городских округов, а также Катав-Ивановского, Красноармейского, Саткинского, Сосновского и Троицкого муниципальных районов. Возраст умерших от 60 до 88 лет. Всего.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, от ковидной пневмонии скончались 60-летний мужчина и 83-летняя женщина из Катав-Ивановского района, 63-летняя женщина из Сосновского района, 72-летний мужчина из Южноуральска, 81-летний мужчина из Челябинска.

Кроме того, в Челябинске скончались еще двое жителей с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Причиной смерти 86-летнего мужчины стали диффузный кардиосклероз при атеросклерозе коронарных артерий и гипертоническая болезнь, 88-летней женщины - гипертоническая болезнь и мелкоочаговый кардиосклероз.

В Миассе также умерло двое пациентов с коронавирусной инфекцией. Причиной смерти 69-летней женщины стали сахарный диабет и атеросклероз аорты, 84-летнего мужчины - диффузный кардиосклероз и атеросклероз.

В Саткинском районе скончалась 61-летняя женщина, у которой была подтверждена коронавирусная инфекция. Причина – хронический пиелонефри и артериолонефросклероз.

В Троицком районе зарегистрирован смерть 64-летней женщины. Причина - сахарный диабет, атеросклероз артерий головного мозга, ковид – сопутствующий.

В Краснорамейском районе скончалась 81-летняя женщина. Причина смерти - сахарный диабет с осложнениями и гипертоническая болезнь (ковид сопутствующий).

По данным областного штаба, за весь период пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 1063 южноуральцев в возрасте от 24 до 98 лет, в том числе 399 человек умерли от ковидной пневмонии, 664 человека – от иных заболеваний (коронавирус был сопутствующим).

По данным всероссийского оперативного штаба, всего с начала пандемии в России скончалось 47 тысяч 391 пациент с коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки подтверждено 450 летальных случаев (накануне – 488).

В УрФО зарегистрировано три тысячи 337 случаев смерти пациентов с коронавирусом, в том числе непосредственно от ковида – две тысячи 673. В Свердловской области – 1230, в Ханты-Мансийском автономном округе – 472, в Челябинской области – 399 (всего умерло 1063 пациента с ковидом), в Ямало-Ненецком автономном округе – 288, в Тюменской области – 161, в Курганской – 123.