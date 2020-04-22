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В Челябинской области сформируют «бригады здоровья» из сотрудников частных медцентров

Общество
Сегодня, 16:07
Автор: 
Олеся Денисова

В Челябинской области будут формировать «бригады здоровья» из сотрудников частных медицинских центров, вынужденных временно сидеть дома.

Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер на брифинге 22 апреля.

Напомним, узким специалистам частных клиник в период повышенной готовности не разрешено вести приемы. И они сидят дома без работы. В то же время регион испытывает нехватку медицинских кадров для работы по вызовам на дом.

Правительство области предложило частным медицинским организациям, которые временно приостановили оказание плановой помощи, направить своих медиков для работы в областных медучреждениях.

«Приглашаются узкие специалисты частных клиник для формирования «бригад здоровья» – для выезда и консультирования на дому пациентов с хроническими заболеваниями (в первую очередь кардиологического и неврологического профиля)», - пояснил Алексей Текслер.

Региональные власти готовы взять на себя все расходы по оплате труда таких сотрудников частных клиник. Заработную плату и страховые взносы будут выплачивать из областного бюджета.

«Это позволит региону с одной стороны поддержать медицинский бизнес, с другой – расширить возможности надомного медицинского обслуживания или работы по принципу стационара на дому», - подчеркнул губернатор.

Накануне первый заместитель губернатора Ирина Гехт рассказала, что в области продолжают оказывать плановую медицинскую помощь жителям с кардиологическими и онкологическими заболеваниями и детям. По другим направлением оказание плановой медпомощи приостановлено. «Но мы направляем средства в медицинские организации по душевому нормативу, чтобы не снизился уровень зарплат у медиков», - уточнила первый замглавы региона.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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