В Челябинской области штормовое предупреждение продлили на сутки

В Челябинской области неблагоприятные погодные условия – снегопады, порывистый ветер - сохранятся еще на сутки.
Как сообщили в Челябинском Гидрометцентре, с 20 часов второго февраля до 20 часов третьего февраля в регионе ожидаются местами снег и мокрый снег, на юге умеренные осадки в виде мокрого снега с дождем. В отдельных районах туманы, отложение изморози, гололеда, мокрого снега на проводах, на дорогах гололедица.
При высокой влажности воздуха обостряются хронические заболевания суставов и позвоночника, увеличивается риск простудных заболеваний.
Синоптики также прогнозируют усиление ветра – ночью его порывы будут достигать 7-12 метров в секунду, местами - до 18 метров в секунду, днем 4-9 метров в секунду.
При таких погодных условиях повышается вероятность возникновения аварий на объектах и линиях энергосистем, аварийных отключений систем жизнеобеспечения.
Сильный гололед может стать причиной роста количества ДТП, появления заторов на дорогах федерального, муниципального и местного значения.
Миндортранс просит водителей быть внимательными и осторожными в пути, соблюдать дистанцию, скоростной режим и не совершать опасных маневров.
На региональных дорогах будет организовано дежурство ответственных лиц и круглосуточная работы спецтехники.
Напомним, с 12 до 20 часов второго февраля на федеральной автодороге М-5 «Урал» введено ограничение движения для большегрузов на участке от границы с Республикой Башкортостан до поворота на Чебаркуль.
При возникновении нештатных ситуаций рекомендуют обращаться по телефонам 101 и 112, а также в круглосуточную диспетчерскую миндортранса по телефону 8 (351) 237-88-92.
О нештатных ситуациях на федеральных автодорогах в Челябинской и Курганской областях М-5 «Урал», А-310, Р-254 «Иртыш» можно сообщить по телефону Дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» 8 (351) 266-65-63.