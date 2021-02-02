В Челябинской области штормовое предупреждение продлили на сутки

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В Челябинской области неблагоприятные погодные условия – снегопады, порывистый ветер - сохранятся еще на сутки.

Как сообщили в Челябинском Гидрометцентре, с 20 часов второго февраля до 20 часов третьего февраля в регионе ожидаются местами снег и мокрый снег, на юге умеренные осадки в виде мокрого снега с дождем. В отдельных районах туманы, отложение изморози, гололеда, мокрого снега на проводах, на дорогах гололедица.

При высокой влажности воздуха обостряются хронические заболевания суставов и позвоночника, увеличивается риск простудных заболеваний.

Синоптики также прогнозируют усиление ветра – ночью его порывы будут достигать 7-12 метров в секунду, местами - до 18 метров в секунду, днем 4-9 метров в секунду.

При таких погодных условиях повышается вероятность возникновения аварий на объектах и линиях энергосистем, аварийных отключений систем жизнеобеспечения.

Сильный гололед может стать причиной роста количества ДТП, появления заторов на дорогах федерального, муниципального и местного значения.

Миндортранс просит водителей быть внимательными и осторожными в пути, соблюдать дистанцию, скоростной режим и не совершать опасных маневров.

На региональных дорогах будет организовано дежурство ответственных лиц и круглосуточная работы спецтехники.

Напомним, с 12 до 20 часов второго февраля на федеральной автодороге М-5 «Урал» введено ограничение движения для большегрузов на участке от границы с Республикой Башкортостан до поворота на Чебаркуль.

При возникновении нештатных ситуаций рекомендуют обращаться по телефонам 101 и 112, а также в круглосуточную диспетчерскую миндортранса по телефону 8 (351) 237-88-92.

О нештатных ситуациях на федеральных автодорогах в Челябинской и Курганской областях М-5 «Урал», А-310, Р-254 «Иртыш» можно сообщить по телефону Дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» 8 (351) 266-65-63.