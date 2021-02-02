В Челябинской области из-за непогоды ограничили движение большегрузов по М-5

Не хочу платить: Охлобыстин призвал к смертной казни

В Челябинской области из-за непогоды выведут дополнительные экипажи ДПС на М-5

Из-за уплотнительной застройки в России хотят упростить требования к фото для техосмотра

В Аше подросток-нарушитель, пытаясь скрыться от ГИБДД, устроил гонки на воде

ЧМК заплатит почти 150 миллионов рублей за сброс сточных вод в реку Миасс

Южноуральцы могут пожаловаться на проблемы с записью на вакцинацию через госуслуги

Роспотребнадзор: Митрофановское кладбище не должно функционировать

В Челябинской области из-за непогоды ограничили движение большегрузов по М-5

В связи с неблагоприятными погодными условиями в Челябинской области ограничат движение большегрузов по федеральной трассе М-5.

По данным Челябинского Гидрометцентра, второго февраля в регионе ожидается снег, мокрый снег с дождем, на отдельных участках дорог гололедица, в отдельных районах отложение изморози, мокрого снега на проводах.

Как сообщает миндортранса региона, в целях обеспечения безопасности дорожного движения введено временное ограничение для большегрузных транспортных средств на участке федеральной трассы М-5 с 1548 до 1799 километра - от границы с республикой Башкортостан до поворота на Чебаркуль. Кроме того, введены ограничения движения в Республике Башкортостан.

Временное ограничение будет действовать с 12 часов до 20 часов второго февраля. Время может быть изменено по причине продолжения действия неблагоприятных погодных условий.

Водителям советуют соблюдать скоростной режим, дистанцию между транспортными средствами и не совершать рискованных маневров, по возможности отказаться от дальних поездок в указанном направлении.

«Подрядной организации, отвечающей за зимнее содержание, совместно с органами ГИБДД, поручено осуществить ограничения движения путем выполнения распорядительно-регулировочных действий на данном участке автомобильной дороги, принять необходимые меры по очистке проезжей части и ликвидации зимней скользкости», - уточнили в миндортрансе.

В случае возникновения нештатных ситуаций на региональных автодорогах водители могут обратиться в круглосуточную диспетчерскую миндортранса по телефону 8 (351) 237-88-92.

О нештатных ситуациях на федеральных автодорогах в Челябинской и Курганской областях М-5 «Урал», А-310, Р-254 «Иртыш» можно сообщить по телефону Дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» 8 (351) 266-65-63.