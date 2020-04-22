В Челябинской области скончался еще один пациент с коронавирусом

В Челябинской области зафиксирована еще одна смерть больного с коронавирусом. Вчера в Златоусте скончалась женщина. У нее было онкологическое заболевание. COVID-19 стал сопутствующим заболеванием.

Как сообщил в ходе брифинга 22 апреля губернатор Алексей Текслер, в регионе за сутки выявлено девять новых случаев заражения. Всего зафиксировано 116 пациентов с коронавирусом. 38 человек выздоровели.

До конца недели региональный Минздрав получит две новых лаборатории для тестирования больных коронавирусом. Они начнут работать на следующей неделе. Это позволит увеличить мощность лаборатории на 1000 тестирований в сутки.

Вчера в Екатеринбург прилетел самолет из Анталии, где находилось 23 южноуральца. Они направлены на двухнедельную обсервацию в санаторий «Изумруд». У всех прилетевших взяты тесты на коронавирус.