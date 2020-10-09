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В Челябинской области скорая будет приезжать не ко всем

Общество
Сегодня, 15:15
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Автор: 
Любовь Юрина

Скорая медицинская помощь в Челябинской области теперь будет выезжать не по всем вызовам в связи с возросшей загруженностью в период пандемии новой коронавирусной инфекцией.

Соответствующее письмо за подписью министра здравоохранения области Юрия Семенова направлено в адрес главных врачей скорой медпомощи и руководителей медучреждений.

Теперь бригады скорой помощи не будут выезжать на отравление, тахикардию (учащенный пульс), боль в животе и рвоту, на обморок, на подозрение на короновирусную инфекцию, на боли в грудной клетке, на затрудненное дыхание (при бронхите, пневмонии или по неизвестной причине). Не приедет скорая и к тому, кого трясет или кому непонятно почему вдруг стало плохо, а также к контактным по ковиду,

На вызов по этим причинам предлагается направлять специалистов амбулаторно-поликлинического звена по месту жительства обратившегося.

Как пояснили агентству «Урал-пресс-информ» в минздраве, данное решение принято для того, чтобы разгрузить скорую медицинскую помощь и дать ей возможность сосредоточиться на отработку многократно возросших вызовов по ковиду и иным вирусным сезонным заболеваниям.

«Мы видим, насколько увеличена на данный момент нагрузка на бригады скорой помощи. К сожалению, большинство граждан не знают или не помнят о том, что помимо скорой помощи вызвать врачей на случаи, не связанные с угрозой жизни и здоровья, необходимо неотложную помощь», - пояснили агентству «Урал-пресс-информ» причины появления данного решения в минздраве.

В пресс-службе напомнили, скорая помощь призвана выезжать только на вызовы, где существует угроза жизни человека. «Боли в животе или отравления к ним не относятся», - подчеркнули в ведомстве.

Каждая заявка, которая поступает на пульт диспетчера скорой медицинской помощи, фиксируется и отрабатывается. Бригада выезжает на вызов в порядке экстренности и очередности.

В пресс-службе напоминают жителям, что при повышении давления или температуры тела, а также при иных проблемах со здоровьем нужно вызывать неотложку. В таких случаях к пациенту доктор придет на дом (в порядке очередности вызовов), проведёт осмотр, назначит лечение, если нужно, выпишет рецепт и оформит документы для больничного или решит вопрос о госпитализации.

«Перегружать скорую бесконечными звонками не нужно. Задумайтесь, что где-то в этот момент врачей может не дождаться пострадавший в аварии», - призывает минздрав южноуральцев.

Ранее администрация Челябинская напомнила жителям с 12 октября кабинеты и выездные бригады неотложной помощи во всех медицинских организациях города переходят на круглосуточный режим работы. При признаках ОРВИ, повышении температуры, болях любого характера, повышении артериального давления и тому подобное, нужно вызывать бригады неотложной помощи, напомнили челябинцам.

А в других городах и районах области жители знают иные телефоны, кроме 03 и регистратуры поликлиники?

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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Теги
скорая помощь
Юрий Семенов
коронавирус
Челябинск
Министерство здравоохранения Челябинской области
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