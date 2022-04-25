В Челябинской области снижается смертность от ковида

В Челябинской области за прошедшую неделю коронавирусная инфекция оборвала жизни 19 жителей, что меньше аналогичного показателя предыдущей семидневки (неделей ранее умерло 38 пациентов с ковидом).

Всего с начала пандемии скончалось восемь тысяч 838 южноуральцев, заболевших коронавирусной инфекцией. Из них семь тысяч 560 жителей умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 278 человек - от иных заболеваний, а коронавирус поспособствовал преждевременному уходу.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшие сутки подтверждено 186 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, что на 0,5% больше показателя предыдущего дня (днем ранее выявлено 187 инфицированных).

За сутки выздоровели и выписаны из больницы 163 человека, перенесших коронавирус, что меньше показателя предыдущего дня (днем ранее – 181).

Всего с начала пандемии переболело ковидом 326 тысяч 664 жителя. Сумели справиться с болезнью 314 тысяч 11 пациентов.

По состоянию на 25 апреля 2022 года продолжают борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19 три тысячи 773 человека, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне - три тысячи 751 человек).

Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому под присмотром врачей. Госпитализированные пациенты с ковидом размещены в инфекционных отделениях в изолированных боксах, где получают необходимое лечение.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.