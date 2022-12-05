В Челябинской области снижается смертность от ковида при росте числа заболевших

В Челябинской области за прошедшую неделю зарегистрировано десять случаев смерти пациентов с коронавирусной инфекцией, что меньше аналогичного показателя предыдущей семидневки. При этом в регионе начала повышаться заболеваемость коронавирусом на фоне роста заболевших ОРВИ и гриппом.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, накануне зарегистрировано 107 случаев коронавируса, что на 1,9% больше показателя предыдущего дня (ранее – 105 случаев). Среди заболевших девять школьников (днем ранее – десять).

Выздоровело за прошедшие сутки 60 инфицированных ковидом (днем ранее – 161). Накануне ни один пациент с ковидом не умер.

Всего за весь период пандемии заболели коронавирусной инфекцией 394 тысячи 42 человека, сумели справиться с ковидом 383 тысячи 212 жителей.

С начала пандемии скончалось девять тысяч 436 пациентов с коронавирусом, из них непосредственно от ковидной пневмонии - восемь тысяч 157 жителей и от иных заболеваний - одна тысяча 279 человек.

По состоянию на пятое 2022 года в стационарах и амбулаторно проходят лечение от коронавирусной инфекции одна тысяча 352 человека, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – одна тысяча 368 человек).

Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому под присмотром врачей. Госпитализированные пациенты с ковидом размещены в инфекционных отделениях в изолированных боксах, где получают необходимое лечение.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.