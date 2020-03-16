В Челябинской области сохраняется активность вирусов гриппа А и В

В Челябинской области продолжают активно циркулировать вирусы гриппа, в том числе пандемического А H1N1/pdm и В.

Об этом сообщила заместитель руководителя Роспотребнадзора по Челябинской области Светлана Лучинина на состоявшейся сегодня, 15 марта, пресс-конференции.

По ее словам, в общем числе случаев заболевания грипп составляет 37 процентов.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Челябинской области на сегодня не зарегистрировано.

Тест на коронавирус рекомендуется сдавать только гражданам, прибывшим из стран, где зарегистрированы случаи инфекции, а также пациентам, которым установлен диагноз пневмония. Всего на сегодня обследовано одна тысяча 286 человек, за последние сутки – 129 жителям области.

К группе риска по гриппу относятся беременные женщины, люди старшего возраста.

Южноуральцев просят воздержаться от посещения общественных мест, не пользоваться общественным транспортом, мыть руки, носить маску в общественных местах, регулярно проветривать помещения, дезинфицировать гаджеты, поверхности. Кроме того, жителям советуют ограничивать рукопожатия.