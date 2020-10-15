В Челябинской области сокращается число классов, закрытых на карантин по ОРВИ

В Челябинской области сокращается число классов в общеобразовательных школах, закрытых на карантин по острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ).

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь министерства образования и науки региона Светлана Платонова, по состоянию на 15 октября по-прежнему остаются закрытыми на карантин по ОРВИ: Богдановская школа в Кизильском районе, школа №1 и школа №48 в Копейске.

При этом сократилось число классов, отправленных на карантин по ОРВИ, – с 211 до 196. К занятиям в обычном режиме приступили еще 15 ранее закрытых классов.

В регионе за последние несколько дней снижается заболеваемость коронавирусной инфекцией среди школьников при общем росте случаев ковида за стуки в регионе.

За прошедшие сутки зарегистрировано два случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 среди учащихся школ (днем ранее – четыре случая).

Как сообщили в министерства здравоохранения области, всего с начала учебного года и по 15 октября в регионе подтверждено 205 случаев ковида у учащихся.

На сегодня в регионе нет ни одного класса, который бы закрыли на карантин по коронавирусной инфекции.

Напомним, согласно действующему алгоритму, класс отправляют на карантин в полном составе лишь после выявления 20% и более заболевших учеников. При выявлении единичных случаев ковида изолируют только самого заболевшего и школьников из близкого круга контактных с инфицированным.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, ситуация по заболеваемости острыми респираторными заболеваниями и гриппом в Челябинской области оценивается как не эпидемическая.