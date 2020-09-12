В Челябинской области теперь не будут отправлять на дистант весь класс в случае выявления ковида у одного
В Челябинской области не будут отправлять на дистанционное обучение классы в полном составе в случае выявления единичных случаев коронавируса среди учащихся.
Об этом сообщила на пресс-конференции первый заместитель министра образования и науки региона Елена Коузова.
Напомним, за период с первого сентября у шести школьников выявлена и подтверждена коронавирусная инфекция. Четыре класса полностью закрыты на карантин в связи с выявлением лишь по одному случаю ковида у учеников.
«Первые классы мы отправили автоматически на карантин, потому что еще не знали, как действовать в таких ситуациях, попали в новую для себя ситуацию», - рассказала первый замминистра.
После анализа ситуации в министерстве пришли к выводу, что излишне отправлять на карантин весь класс в случае заболевания одного ребенка. Вполне достаточно применять более мягкие варианты.
На сегодня разработан иной алгоритм действий. В настоящий момент в Челябинской области ребенка с подозрением на коронавирус тестируют в первые же сутки лабораторно. В случае подтвержденного диагноза выявляют контактных и их также обследуют на ковид.
На карантин будут отправлять только тех школьников, у кого подозрение на коронавирус, и тех, кто находился в близком контакте с инфицированным. То есть в случае выявление ученика с ковидом или с подозрением на инфекцию, часть класса будет учиться в очном режиме, часть - дистанционно. Близко контактировавших с заболевшим будет определять педагог.
Список контактных будет передаваться в Роспотребнадзор и в поликлинику по месту жительства учеников. Медучреждение обязано в первые сутки обследовать этих школьников на SARS-CoV-2.
Все ученики из близкого круга контактов переходят на дистанционное обучение. При заочном обучении будет использовано электронное обучения, выдача домашних заданий, проектных заданий, исследовательской работы и так далее.
«Как только заболевшие дети начинают чувствовать себя нормально, находясь дома, они получают индивидуальные задания, выполняют их дома, а затем уже в классе нагоняют то, что пропустили за этот период», - уточнила Коузова.
Если заболеют 20 процентов и более учеников класса или школы, тогда будет закрываться на карантин весь коллектив. В отдельных случаях может быть признан контактным и учитель.
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