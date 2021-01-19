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В Челябинской области создан научно-образовательный консорциум

В Челябинской области три вуза и один научный центр создали научно-образовательный консорциум.

Соответствующее соглашение подписали ректор Южно-Уральского государственного университета Александр Шестаков, ректор Челябинского государственного университета Сергей Таскаев, ректор Магнитогорского государственного технического университета им. Г. И. Носова Михаил Чукин и директор Южно-Уральского федерального научного центра минералогии и геоэкологии Уральского отделения Российской академии наук Валерий Удачин.

Консорциум создан с целью развития образовательных программ, проведения научных исследований и инновационных разработок.

«Мы создали консорциум четырех организаций для того, чтобы вместе участвовать в Программе стратегического академического лидерства “Приоритет-2030”, условия которой должны быть объявлены до первого марта», - отметил Александр Шестаков.

Заключение соглашения о сотрудничестве станет первым этапом для вузов вхождения в федеральную программу, что присвоит вузам статус опорных университетов.

«Согласно распоряжению председателя Правительства РФ Михаила Мишустина, учебным заведениям, которые войдут в программу «Приоритет-2030», будет оказываться поддержка. Поэтому шаг, который сегодня сделали три вуза и научный центр, очень важен, – подчеркнул министр образования и науки челябинской области Александр Кузнецов. – И, надеюсь, он не последний в деле консолидации кадровых, финансовых, материально-технических и иных ресурсов для развития высшего образования и науки на территории Южного Урала. Думаю, в кооперации мы достигнем гораздо большего, чем могли бы достичь поодиночке».

Участники консорциума смогут использовать на взаимовыгодных условиях опыт коллег, их материальную базу и научный потенциал без финансовых обязательств.

«Мы договорились вести совместную работу на достижение общих целей: развивать образование и прорывные проекты, – отмечает Сергей Таскаев. – Например, академическая мобильность поможет сэкономить средства и силы для обмена студентами, разработка совместных актуальных образовательных программ и поиск новых мест практик даст гарантию их трудоустройства. У каждого участника консорциума есть свои наработки, и теперь мы можем решать задачи на порядок выше».

ЮУрГУ представит суперкомпьютер для моделирования и экспериментальную базу для исследований. Университет примет участие в теоретических и прикладных работах по созданию новых материалов и продвижению их в индустрии, сообщили в пресс-службе вуза.

ЧелГУ, обладая высоким научным потенциалом в области физики материалов, может вести фундаментальные исследования.

МГТУ и ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН примут участие в проектном, технологическом и экспериментальном обеспечении процесса создания новых материалов, в том числе и материалов для ракетно-космической отрасли.

В минобрнауки уточнили, коллегиальными органами управления Консорциума являются Координационный совет и Научно-технический совет.

Координационный совет возглавит первый заместитель губернатора Ирина Гехт, которая курирует реализацию в Челябинской области государственной политики в сфере образования.

Среди приоритетных тематических направлений уже сейчас выделены «Цифровая индустрия», «Экология» и «Материаловедение».