В Челябинской области стало стремительно число подтвержденных случаев ковида за сутки

В Челябинской области начали регистрировать стремительный рост суточного числа заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. За прошедшие сутки выявлено 313 новых случаев, что на 25,2% больше аналогичного показателя предыдущего дня. Во вторник также был отмечен прирост заболевших на четверть (250 человек за день, днем ранее - 200). С начала пандемии подтверждено 152 тысячи 439 случаев ковида.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, накануне выздоровели и выписаны из больницы лишь три пациента, переболевших ковидом (днем ранее - 73). Всего в регионе 142 тысячи 277 жителей сумели победить коварную болезнь.

За прошедшие сутки коронавирусная инфекция оборвала жизни пяти южноуральцев, что меньше аналогичного показателя предыдущих дней (накануне умерло девять человек).

Всего с начала пандемии скончалось семь тысяч 669 жителей с подтвержденным COVID-19, в том числе шесть тысяч 391 человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 278 человек - от иных заболеваний, а коронавирус поспособствовал преждевременному уходу.

По состоянию на 19 января 2022 года на госпитальных базах и на дому получают лечение две тысячи 451 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – две тысячи 146 жителей).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Телефон горячей линии министерства здравоохранения - 8 (351) 240-15-16. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.