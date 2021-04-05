В Челябинской области субботники стартуют 19 апреля

В Челябинской области через две недели начнутся традиционные весенние субботники по санитарной очистке территорий городов и сел.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Главам муниципалитетов, руководителям предприятий всех форм собственности рекомендовано провести субботники в период с 19 апреля по седьмое мая.

Традиционно в наведении порядка после зимы примут участие студенты, школьники, работники учреждений и предприятий всех форм собственности. Кроме того, главам муниципальных образований поручено организовать очистку и мытье дорог, а также проверить работоспособность ливневых канализаций

Для координации работ создан областной штаб, который возглавил глава минстроя региона Юлий Элбакидзе.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь минстроя региона Елена Светлова, формируется список территорий, которые нужно будет очистить, ведется закуп уборочного инвентаря.

Основные работы запланированы на 24 апреля, в этот день помимо самих субботников на центральных площадках пройдут воркшопы, акции по сбору батареек и другие интересные активности.

Отдельное внимание в этом году будет уделено обеспечению безопасности участников в условиях продолжающейся пандемии COVID-19. Так, помимо лопат, гребель, перчаток и пакетов всем будут выдаваться маски и санитайзеры.

В обязательном порядке субботник пройдёт на всех территориях, благоустроенных в предыдущие годы по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

По завершении субботников по распоряжению губернатора, областной штаб проанализирует результаты проведенной работы и до 14 мая представит информацию Алексею Текслеру.

Напомним, с 2017 года в Челябинской области благоустроили 429 общественных пространств и 1791 двор. А какие площадки будут благоустроены в 2022 году, предстоит решить южноуральцам с 26 апреля до 30 мая во время всероссийского голосования на платформе 74.gorodsreda.ru.