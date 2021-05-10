В Челябинской области сумели победить ковид более 55,5 тысячи южноуральцев

В Челябинской области с начала пандемии 55 тысяч 540 жителей, инфицированных коронавирусной инфекцией COVID-19, сумели справиться с болезнью. Накануне выздоровело и выписано из больницы 98 человек (днем ранее – 100).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, всего в регионе было подтверждено 61 тысяча 128 случаев ковида. За прошедшие сутки выявлено 98 новых случаев коронавирусной инфекции, что соответствует показателю предшествующего дня.

За весь период пандемии ковид оборвал жизни двух тысяч 683 жителей. Из них одна тысяча 492 человека умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 191 человек - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

За прошедшие сутки зарегистрирована смерть девяти человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией (днем ранее – восьми человек). Причиной смерти восьми человек стала ковидная пневмония, одного - иные заболевания и сопутствующим был коронавирус.

Продолжают лечение в ковидных госпиталях и на дому две тысячи 863 жителя с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, что чуть меньше показателя предыдущего дня (накануне было две тысячи 872 пациента с ковидом).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.