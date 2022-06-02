В Челябинской области суточная заболеваемость ковидом пока остается выше прошлогодней

В Челябинской области за прошедшие сутки заболело коронавирусной инфекцией 103 человека, что на 1,9% меньше показателя предыдущего дня (днем ранее выявлено 105 инфицированных). Год назад за сутки выявляли 85 инфицированных.

Выздоровели и выписаны из больницы за сутки 80 пациентов, перенесших коронавирус, что больше показателя предыдущего дня (днем ранее – 44).

Накануне скончалось двое жителей, заболевших коронавирусной инфекцией. Это меньше аналогичного показателя предыдущего дня (тогда умерло четыре человека) и самый низкий показатель недельной смертности от ковида за последний год.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, всего с начала пандемии переболело ковидом 332 тысячи 20 жителей. Сумели справиться с болезнью 321 тысяча 299 пациентов.

За весь период коронавирус оборвал жизни восьми тысяч 974 южноуральцев, заболевших коронавирусной инфекцией. Из них семь тысяч 696 жителей - непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 278 человек - от иных заболеваний, а коронавирус поспособствовал преждевременному уходу.

По состоянию на второе июня 2022 года продолжают борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19 одна тысяча 75 человек, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне - одна тысяча 684 человека).

Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому под присмотром врачей. Госпитализированные пациенты с ковидом размещены в инфекционных отделениях в изолированных боксах, где получают необходимое лечение.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.