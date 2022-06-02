02.06.2022
Челябинские власти рассказали о ситуации с подземным переходом возле Торгового центра
02.06.2022
В Челябинской области суточная заболеваемость ковидом пока остается выше прошлогодней
02.06.2022
Челябинцев приглашают в Дом Покровского на спектакль о Франце Кафке и его возлюбленной
02.06.2022
Специалисты ММК примут участие в ИТ-форуме металлургических предприятий России
02.06.2022
Минэкологии: Мазутохранилища в Златоусте больше нет
01.06.2022
Депутат Корнев вместе с единомышленниками подарил юным челябинцам экскурсии в зоопарк и музей
В Челябинской области суточная заболеваемость ковидом пока остается выше прошлогодней
31.05.2022
В Челябинской области отменен обязательный масочный режим
30.05.2022
В Челябинской области снижается смертность от ковида
28.05.2022
За сутки заболело ковидом 111 южноуральцев, выздоровело 96, умерло двое
27.05.2022
За сутки заболело ковидом 114 южноуральцев, выздоровело 223, умерло двое
Бетонный «привет», или Оборотная сторона челябинского благоустройства
31.05.2022
Сергей Гордеев об угрозе транспортного коллапса в Челябинске: Индикатор горит красным
30.05.2022
Политолог: За решением о независимости УПЦ на Украине стоят США
30.05.2022
В Нью-Йорке напротив здания ООН появились очень русские лавочки
30.05.2022
Наталья Риккер: Джаз – это универсальный язык общения
26.05.2022