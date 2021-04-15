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В Челябинской области суточное число инфицированных ковидом чуть подросло

В Челябинской области за прошедшие сутки выявлено 116 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, что чуть больше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее - 115).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за весь период пандемии зарегистрировано 58 тысяч 452 случая коронавирусной инфекции.

За прошедшие сутки 116 человек выздоровели и выписаны из больницы (днем ранее – 119). С начала пандемии 52 тысячи 736 жителей сумели справиться с COVID-19.

Накануне зарегистрирована смерть семи человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19. Причиной смерти пяти человек стала ковидная пневмония, двоих - иные заболевания и сопутствующим был коронавирус.

Всего на Южном Урале за время пандемии ковид оборвал жизни двух тысяч 484 пациента с подтвержденным коронавирусом. Из них одна тысяча 331 человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 153 человека - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

Продолжают лечение в ковидных госпиталях и на дому три тысячи 190 жителей с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, что меньше показателя предыдущего дня (накануне было три тысячи 197 пациентов с ковидом).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

 

Автор: Любовь Юрина
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  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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Текслер: Проеду по челябинским дорогам, о результатах расскажу
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14.04.2021 13:25

В Магнитогорске рабочего убило крюком промышленного крана
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14.04.2021 13:13

Вице-мэр Челябинска лето встретит в СИЗО
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14.04.2021 13:08

Миллионный Челябинск будут убирать 10 пылесосов и 19 поливомоечных машин
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14.04.2021 13:00

Челябинские наркоманы снова попались в руки полицейских
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14.04.2021 12:26

В Булзях три человека умерли, отравившись алкоголем
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14.04.2021 12:25

Полицейский из Чебаркуля помог местной жительнице найти потерявшегося в Тобольске брата
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14.04.2021 12:23

Новая школа, спортобъекты, бульвар: Сергей Антипов рассказал, что еще появится в Курчатовском районе
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 12:13

За весь период пандемии справились с ковидом более 52 тысяч южноуральцев
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 12:12

Увильды проверили на доступность
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 12:01

«Урал-пресс-информ» подарит пригласительные на мюзикл-шоу
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 11:56

Российским отцам хотят дать отпуск при рождении ребенка
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 11:46

В результате аварии с маршруткой в Челябинске два человека госпитализированы с переломом позвоночника
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 11:30

Текслер попросил южноуральцев сообщать ему о неубранных местах на улицах
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 11:21

Миасские пожарные бросили вызов друг другу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 11:13

В Челябинской области проще всего найти работу медикам и домашнему персоналу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 11:10

СК начал проверку по факту гибели ребенка в Юрюзани
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 11:09

Челябинские таможенники не пустили в Россию кукурузу, коньяк и снюс
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 11:07

В Юрюзани в водоотводном канале утонул трехлетний ребенок
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 11:05

Автозавод «УРАЛ» уделяет внимание вопросам охраны труда
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 10:52

В четырех населенных пунктах Челябинской области введен карантин по бешенству
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 10:49

В Еткульском районе за несоблюдение антиковидной профилактики закрыли магазин
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 10:48

На Таганае сфотографировали «сладкоголосого потрошителя»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 00:05

Гастрономический фестиваль - GASTROFEST
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 23:00

Копейский общественник придумал для людей новый формат участия в озеленении окружающего мира
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 22:30

Миасс разлился: строящуюся набережную за челябинской филармонией основательно затопило
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 22:04

Южноуральские заключенные из гвоздей выложили портрет Гагарина
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 21:59

Крупный наркосбытчик из Челябинска проведет за решеткой девять с половиной лет
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 18:40

Жители Заварухино записали видеообращение к губернатору
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 17:17

Анонсы событий и мероприятий на 14 апреля
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 16:32

Первые 10 новых трамваев поступят в Челябинск к сентябрю, остальные – в декабре
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 16:28

В Челябинске пройдет косплей-конвент
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 16:17

В Челябинске наградили лучших выпускников института культурного волонтерства

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 16:10

Экс-главе Чебаркуля «скостили» срок
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 16:09

В Челябинске не намерены отключать отопление
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 16:02

Малый и средний бизнес в Челябинской области получит новые льготы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 15:55

Южноуральцы покорили сердца международных гурманов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 15:38

Челябинка выступит на чемпионате Европы по дзюдо
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 15:37

В среду в Челябинской области тепло
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 15:26

Жители Красногорского, пригласившие Текслера в «край фекалий», будут получать воду из скважин
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 15:19

Суд обязал мэрию Копейска оборудовать остановку общественного транспорта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 15:16

Минимальный набор продуктов питания в Челябинской области подорожал за квартал на 5,2%
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 14:49

ВТБ запустил цифровые карты для бизнеса
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 14:35

Жительницы Челябинской области все чаще берут в мужья иностранцев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 14:33

Аферисты несколько дней названивали жительнице Троицка, настаивая, чтобы она взяла миллионный кредит
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 14:32

Новые трамваи для Челябинска поставит Торговый дом СТМ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 14:17

В ЮУрГУ в День открытых дверей расскажут об актуальных профессиях
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 13:48

РМК увеличила социальные инвестиции на четверть в 2020-м году
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 13:34

Копейчанин, боясь лишиться машины, погасил долг по алиментам
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 13:33

Дмитрий Тарасов назначен первым замминистра здравоохранения Челябинской области

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 13:30

В Челябинске сотрудники автомойки угнали машину клиентки и попали на ней в аварию
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 12:58

ГРЦ имени Макеева провел для школьников Миасса День ракетостроителя
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 12:42

В Челябинске трехлетний малыш проглотил 14 магнитов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 12:37

Медикам понадобилась помощь в эвакуации 200-килограммового магнитогорца
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 12:19

За сутки в Челябинской области умерло 10 человек с ковидом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 12:17

Легендарный боец Академии единоборств РМК провел мастер-класс для южноуральских мальчишек
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 12:11

Безруков: Чтобы избежать массовой гибели рыбы, арендаторы водоемов обязаны проводить аэрацию
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 12:08

Суд отправил челябинца в колонию за избиение материально зависимой от него жены

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 12:00

Жалоба на миллиардную закупку трамваев для Челябинска признана необоснованной
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 12:00

Челиндбанк предлагает бизнесу льготные кредиты под 3% годовых
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 11:44

Южноуральцы смогут привиться от ковида в спецпоезде
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 11:30

В Челябинской области массово умирает рыба, сведущие люди бьют тревогу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 11:18

На границе с Магнитогорском сошли с рельсов два грузовых вагона
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 11:17

Во вторник в Челябинской области тепло
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 11:11

В нацпарке «Зигальга» сняли на видео скачущих по снегу косуль
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 11:04

Песня «Земля в иллюминаторе» прозвучала для пациентов детской больницы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 10:50

Златоустовский «Омнибус» свой новый век начал с премьеры
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 10:37

В Челябинской области от укуса клещей пострадали двое детей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 10:34

В Златоусте открылась выставка, посвященная жизни и деятельности Виталия Догужиева
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 21:07

В Челябинске показ фильма про аборты посетят сенатор Павлова и митрополит Григорий
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 18:09

В Челябинской области выросло число классов, закрытых на карантин по ОРВИ и изолированных по ковиду
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 17:55

Анонсы событий и мероприятий на 13 апреля
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 17:09

В Магнитогорске будут исследовать и тестировать двигатели для космических комплексов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 16:55

Наталья Котова призвала челябинских коммерсантов и офисных работников сажать и сеять
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 16:54

В Челябинске продолжаются восстановительные работы на Куйбышева
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 16:45

Жителю Златоуста грозит реальный срок за найденный телефон и банковскую карту
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 16:41

В Челябинской области наградили лучших «экспортеров года»

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 16:29

Автозавод «Урал» развивает партнерскую сеть
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 16:24

ВТБ Лизинг стал партнером дилера cпецтехники на базе КАМАЗ, УРАЛ, МАЗ и ГАЗ в Уральском ФО
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 16:17

ФАС сегодня рассмотрит жалобу на закупку 30 трамваев для Челябинска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 16:06

В Полетаево грузовой поезд насмерть сбил пьяного мужчину

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 15:58

В Челябинске открылась «космическая» выставка
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 15:57

Челябинцы во главе с урбанистом возмущены ремонтом ДК в Ленинском районе
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 15:46

ММК представит наш регион на Всероссийском фестивале ГТО
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 15:38

В Магнитогорске эвакуация жителей из высотки из-за пожара обернулась возбуждением дел
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 15:24

Наталья Котова поручила регулярно мыть Кировку и своевременно убирать на ней мусор
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 15:11

В Магнитогорске выбрали лучшего инспектора по работе с детьми и подростками
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 14:56

С первого мая в Челябинске, Магнитогорске и Златоусте запустят «садовые» маршруты
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 14:54

В Челябинской области дети пытались пустить под откос поезд
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 14:34

Памятник известному художнику в Златоусте стал рассыпаться после капитального ремонта
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 14:22

Дорожники пообещали Котовой отмыть Челябинск шампунем
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 14:13

Известный пародист Юрий Гальцев посвятил песню жителям Сатки
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 13:56

«ЧелябГЭТ» и «ОГТ» сохранили всех сотрудников и погасили многомиллионные займы

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 13:19

Котова распорядилась разобраться с сухими и брошенными на газонах ветками
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 13:14

В Челябинской области привилось от ковида более 160 тысяч южноуральцев
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 13:13

На кладбище в Чебаркуле ограбили жителей Ленинградской области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 12:57

Текслер дал поручения по безопасному прохождению паводкового и пожароопасного периодов
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 12:51

За непристойное поведение Епископа Игнатия РПЦ сослала в монастырь Челябинска
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 12:48

Новый фестиваль «В честь Екатерины Максимовой» в Челябинске будет самым масштабным за всю свою историю
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 12:43

Вор из Москвы попался полицейским Челябинска
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 12:37

«Ариант» выступил генеральным партнером юбилейного Кубка губернатора по танцевальному спорту
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 12:35

Котова: За установку урн в Челябинске будут персонально отвечать главы районов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 12:16

Число подтвержденных случаев коронавируса в Челябинской области превысило 58 тысяч

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 12:06

Наталья Котова поручила начать массовые субботники в Челябинске как можно скорее
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 12:05

Челябинск продолжает борьбу с подтоплениями

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 12:03

Глава поселения из Красноармейского района написал заявление об увольнении после пьяного ДТП
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 11:36

Главный тренер златоустовской «Уралочки» стал моделью
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 11:34

Госдума потребовала от Минфина и Минэнерго объяснений роста цен на бензин
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 11:31

В Челябинске начали формировать современную городскую среду
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 11:29

Прокуратура запросила для подельника Тефтелева 11 лет лишения свободы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 11:28

Куляшов: «Строймеханизация» начала работы на пешеходной набережной Миасса за филармонией
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 11:13

Роспотребнадзор: детей начнут прививать от covid-19 тремя вакцинами
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 11:09

Лужи Котовой и колдобины Тефтелева: челябинцы установили на дорогах предупреждающие знаки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 11:04

В Челябинской области прогнозируется аномальная жара, а затем резкое похолодание
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 11:03

Челябинск готовится к обработке зеленых территорий и мест массового отдыха от клещей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 10:51

ММК инвестировал в экологию свыше семи миллиардов рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 10:47

В Челябинской области «Ростелеком» подготовил объекты связи к сезону большой воды

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 10:45

В Tele2 рассказали, возможно ли массовое появление 5G в России
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 10:35

Астахов: Подтопления грунтовыми водами на Куйбышева не выявлено
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 10:19

Челябинцы продолжают нарушать масочный режим в общественном транспорте
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 10:17

В Челябинской области введено ограничение на движение большегрузов на трассах

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 10:15

В понедельник в Челябинской области тепло, местами небольшой дождь
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 10:14

В понедельник началась пятая неделя Великого поста
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.04.2021 15:54

Настоящая профориентация: школьники Карабаша встретились с космонавтом
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.04.2021 12:39

«Челябгорсвет» демонтирует остановки на пути к Новосинеглазово
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.04.2021 11:58

В Челябинской области 118 новых заболевших коронавирусом и девять умерших
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.04.2021 11:48

В Челябинске на Куйбышева, где просел грунт, монтируют временный коллектор
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.04.2021 10:31

В Красноармейском районе пьяный глава сельского поселения совершил ДТП
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.04.2021 21:29

Юные карабашцы меняют свой родной город к лучшему
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.04.2021 19:14

Садись и отдыхай: в центре Челябинска есть по-настоящему неуютные места
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.04.2021 18:25

В Сосновском районе по вине водителя погиб пассажир
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.04.2021 18:00

Новому подрядчику предстоит большой фронт работ по строительству набережной Миасса за филармонией
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.04.2021 17:28

Весна пришла: челябинские улицы начали поливать
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.04.2021 17:20

Южноуральские поисковики готовятся к «Вахте памяти» в северном Крыму
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.04.2021 17:17

В Челябинской области за сутки умерло десять пациентов с коронавирусом

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.04.2021 17:09

В Шаголе водитель крана попал под напряжение и получил ожоги, на месте работает комиссия
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.04.2021 16:43

Полиция проверяет информацию о совращении школьниц 20-летним челябинцем

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.04.2021 16:35

Бизнесмен из Миасса попался на торговле контрафактными одеждой и обувью
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.04.2021 10:48

В Челябинской области из-за паводка три трассы ушли под воду
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.04.2021 10:46

В Челябинске ограничено движение на Университетской набережной и Комсомольском проспекте
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.04.2021 10:37

В Челябинске школьницу задержали с крупной партией наркотиков
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.04.2021 10:32

В Челябинске исследуют грунты, прилегающие к пострадавшему дому на Куйбышева
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 20:57

В Челябинске жителям предложили покинуть свои квартиры после обрушения грунта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 17:44

Челябинцам напомнили о скором закрытии Ленинградского моста
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 17:31

Ехать небезопасно: вышедшая из берегов река затопила дорогу возле границы Челябинской области и Казахстана
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 17:25

Ситуацию с автобусными маршрутами в Еманжелинском районе прокомментировал Евгений Светлов

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 17:01

В выходные в семи городах Челябинской области – режим «черного неба»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 16:52

Анонсы событий и мероприятий на 10-12 апреля
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 16:51

В выходные в Челябинской области тепло и ясно
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 16:48

В Златоусте жильцы дома на Космонавтов эвакуировались из-за подозрительной находки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 16:33

ВТБ снижает ставки по ипотеке
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 16:27

Школьники Карабаша и Кыштыма изменяют свои города в лучшую сторону
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 16:25

В Челябинске осудили экс-директора учреждения областного минздрава за взятки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 16:18

Очередной брошенный в Челябинске «стальной конь» отправился на спецстоянку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 16:05

Выросло число россиян, которые помогают родителям
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 15:53

Музыка челябинского композитора Владимира Ошерова начинается с любви
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 15:51

Аграрии Челябинской области получили новые вводные от губернатора перед началом сезона
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 15:46

В Магнитогорске к концу апреля на 80% завершат строительство мусорного полигона
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 15:43

В Челябинскую области поступило еще 30,3 тысячи доз вакцины от ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 15:42

«Росток» примет участие в поисковых работах в городе Армянске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 15:35

Южноуральский общественник выяснил, что происходит с автостанцией Красногорского
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 15:15

Из мелового периода: подаренная Историческому музею окаменелость оказался редкой наутилоидеей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 15:11

В Челябинске по подозрению в коррупции задержали четверых сотрудников Ростехнадзора
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 15:08

В Челябинске уволен из органов «кайфовый» полицейский с закладкой
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 14:47

Военный следственный отдел по Челябинскому гарнизону раскрыл подробности дела военкома Житникова

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 14:39

Металлурги ЧЦЗ продолжают акцию «Бессмертный полк»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 14:37

В Челябинской области откроют новые пункты вакцинации в ТРК
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 14:35

Водителя, насмерть сбившего челябинку на переходе, отправили в СИЗО
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 14:34

Порнографу из США вынесли новый приговор
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 13:29

Транспортные страсти в Красногорском накаляются – подъезды к автостанции перекрыты
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 13:26

Появилось видео момента лобового столкновения двух фур в Челябинской области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 12:41

Агентство «Урал-пресс-информ» объявило розыгрыш билетов на моноспектакль Ах Астаховой
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09.04.2021 12:40

На озере Увильды, несмотря на все запреты, продолжают строить понтоны и заборы
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 12:38

В Магнитогорске органы опеки хотят отдать ребенка отцу с темным прошлым

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 12:32

В Челябинске открылось первое школьное кафе
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 12:29

В Челябинске 104-летний ветеран войны победил COVID-19
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 12:27

Челябинцам предлагают бесплатный рентген челюсти к премьере «Милиционера с Рублевки»
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09.04.2021 12:02

Озеленители: Поврежденные корни челябинских лиственниц способны к регенерации
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 11:49

За сутки коронавирус оборвал жизни 11 южноуральцев
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09.04.2021 11:40

В Челябинске Тотальный диктант пройдет на 27 площадках Челябинска и Миасса
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 11:32

В Ночь музеев Исторический устроит бал, дефиле и вернисаж
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 11:29

Южноуральские студенты «пробрались» в дежурные части полиции
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 11:28

Из кранов челябинцев потек «крепкий чай»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 11:07

Челябинский аэропорт готов возобновить международное авиасообщение
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 11:03

Магнитогорец, кинувший бычок на балкон к соседям, тушил пожар водой из ковшика
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 11:01

В Долгодеревенском дети пытались смыть ртуть в унитаз
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 11:01

Челябинск забудет о неприятном запахе канализации после модернизации очистных сооружений
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 10:59

На место расправы с челябинскими лиственницами выехали представители МБУ «ЭВИС»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 10:29

На трассе Челябинск-Троицк в аварии погибли два человека
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 10:23

В Челябинской области режим «черного неба» объявлен пяти городах и продлен в одном

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 10:18

В пятницу в Челябинской области тепло и без осадков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 08:36

В Челябинске обвалилась проезжая часть на Куйбышева, движение перекрыто
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.04.2021 23:56

Столичные архитекторы: Событийная площадь станет главным объектом будущей набережной Смолино
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.04.2021 20:24

Владов: В сквере на Сельмаше конченые люди отрубили корни лиственниц
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.04.2021 20:05

Наталья Котова взялась за уродующие город недострои
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.04.2021 16:51

Анонсы событий и мероприятий на 9 апреля
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.04.2021 16:39

Продажи ипотеки ВТБ на Южном Урале превысили три миллиарда рублей с начала года
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.04.2021 15:36

Боец UFC Пётр Ян проведет мастер-класс для юных спортсменов Челябинска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.04.2021 15:29

В Челябинске районная власть «накосячила» с контрактом на благоустройство парка Дружбы

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.04.2021 15:27

Жители Заварухино намерены обратиться к губернатору – в непогоду их отрезает от внешнего мира
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.04.2021 15:24

В Челябинске Мацуев встретился со скрипачом, на которого соседи подали в суд
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.04.2021 15:21

Полицейские Челябинска снова «обломали» кайф наркоманам
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.04.2021 15:19

Закон о «гаражной амнистии» подписан, что дальше
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.04.2021 14:41

У Ларисы Гузеевой зашевелилась холка от челябинской девочки на пилоне