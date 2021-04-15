В Челябинской области суточное число инфицированных ковидом чуть подросло

В Челябинской области за прошедшие сутки выявлено 116 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, что чуть больше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее - 115).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за весь период пандемии зарегистрировано 58 тысяч 452 случая коронавирусной инфекции.

За прошедшие сутки 116 человек выздоровели и выписаны из больницы (днем ранее – 119). С начала пандемии 52 тысячи 736 жителей сумели справиться с COVID-19.

Накануне зарегистрирована смерть семи человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19. Причиной смерти пяти человек стала ковидная пневмония, двоих - иные заболевания и сопутствующим был коронавирус.

Всего на Южном Урале за время пандемии ковид оборвал жизни двух тысяч 484 пациента с подтвержденным коронавирусом. Из них одна тысяча 331 человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 153 человека - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

Продолжают лечение в ковидных госпиталях и на дому три тысячи 190 жителей с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, что меньше показателя предыдущего дня (накануне было три тысячи 197 пациентов с ковидом).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.