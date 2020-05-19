В Челябинской области суточный прирост заболевших пошел на спад

За прошедшие сутки в Челябинской области подтвержден 81 новый случай коронавирусной инфекции Covid-19. Суточный прирост заболевших сократился на 21% (ранее отмечалось 98 новых инфицированных).

Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

На утро вторника, 19 мая, в регионе подтверждено 1 тысяча 885 случаев коронавируса.

За прошедшие сутки выздоровел 51 пациент, переболевший ковидом (на 22 человека больше, чем сутки назад). К настоящему моменту 644 пациента с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция выздоровели и выписаны из больниц.

За время пандемии умерло 22 пациент с коронавирусной инфекцией, у 10 причиной смерти стала ковидная пневмония, у 12 человек – иные заболевания (онкология, сердечная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус. За последние сутки умерла 78-летняя женщина из Златоуста. Причина – ковидная пневмония.

В больницах продолжает лечение 1209 человек с подтвержденным Covid-19. Они находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение.