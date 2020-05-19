ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В Челябинской области суточный прирост заболевших пошел на спад

Общество
Сегодня, 11:10
Автор: 
Олеся Денисова

За прошедшие сутки в Челябинской области подтвержден 81 новый случай коронавирусной инфекции Covid-19. Суточный прирост заболевших сократился на 21% (ранее отмечалось 98 новых инфицированных).

Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

На утро вторника, 19 мая, в регионе подтверждено 1 тысяча 885 случаев коронавируса.

За прошедшие сутки выздоровел 51 пациент, переболевший ковидом (на 22 человека больше, чем сутки назад). К настоящему моменту 644 пациента с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция выздоровели и выписаны из больниц.

За время пандемии умерло 22 пациент с коронавирусной инфекцией, у 10 причиной смерти стала ковидная пневмония, у 12 человек – иные заболевания (онкология, сердечная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус. За последние сутки умерла 78-летняя женщина из Златоуста. Причина – ковидная пневмония.

В больницах продолжает лечение 1209 человек с подтвержденным Covid-19. Они находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Автор: 
Олеся Денисова
Отправить новость
Коронавирус
Общество
Сегодня, 11:32
В Златоусте зарегистрирован новый случай смерти пациента с коронавирусом
Общество
Вчера, 18:54
Своих не бросаем
В Челябинск прибыл третий борт с вахтовиками из Якутии
Федерация
Вчера, 18:17
Впервые за последние дни число новых случаев коронавируса в России менее 9 тысяч
Общество
Вчера, 15:54
Храм в селе Булзи пока закрыт на карантин, а инфицированные уже выздоровели
Вчера, 16:55
Магнитогорцы любят свой город и хорошо знают его историю
Вчера, 16:51
«Боевое братство» наградило юбилейной медалью внука Героя Советского союза
Вчера, 15:54
Храм в селе Булзи пока закрыт на карантин, а инфицированные уже выздоровели
Вчера, 15:50
Прокуратура запустила «горячую линию» по выплатам медикам за работу с больными коронавирусом
Вчера, 15:30
В Озерске коронавирус отправил на самоизоляцию часть бойцов Росгвардии
Вчера, 15:28
Владимир Шамне рассказал о ходе строительства школ и детских садов в Челябинске
Вчера, 15:18
В Челябинске умер артист хора филармонии, который пел в храме
Вчера, 14:37
Карантин в Челябинской епархии и Свято-Симеоновском соборе снят, но службы для прихожан пока закрыты
Вчера, 14:27
Челябинцы жалуются, что маршрутчики превратили их двор в проезжую часть
Вчера, 13:49
«ЧелябГЭТ выгонял водителей на работу без сна и отдыха
Культура
Сегодня, 10:26
С добрым утром, Урал!
Для вас поет Владимир Ошеров
Общество
Вчера, 16:51
«Боевое братство» наградило юбилейной медалью внука Героя Советского союза
Новости
Сегодня, 11:08
Происшествия
В Челябинске за сборку боевого оружия будут судить банду 21-летнего студента
Сегодня, 10:47
Общество
Детский тренер из Магнитогорска, уволенная за откровенные снимки, не смогла восстановиться на работе
Сегодня, 10:39
Экономика
ВТБ улучшает условия обмена валюты
Сегодня, 10:33
Происшествия
В Челябинск из Костаная везли партию опасных биодобавок для желающих похудеть
Сегодня, 10:16
Среда обитания
На территории шести городов Челябинской области объявлены НМУ
Опрос

Какие семьи с детьми, по вашему мнению, остаются без должной социальной поддержки в сложных условиях коронавируса?

Все предлагаемые меры поддержки на деле мало работают
48%
Семьи, где разведенные мамы одни воспитывают детей и несут на себе весь груз материальной ответственности
39%
Семьи, где дети-первенцы родились в 2018 и 2019 годах
14%
Материалы рубрики
Сегодня, 10:47
Общество
Детский тренер из Магнитогорска, уволенная за откровенные снимки, не смогла восстановиться на работе
Вчера, 16:55
Общество
Магнитогорцы любят свой город и хорошо знают его историю
Вчера, 15:54
Общество
Храм в селе Булзи пока закрыт на карантин, а инфицированные уже выздоровели
Вчера, 15:50
Общество
Прокуратура запустила «горячую линию» по выплатам медикам за работу с больными коронавирусом
Вчера, 15:30
Общество
В Озерске коронавирус отправил на самоизоляцию часть бойцов Росгвардии
Теги
коронавирус
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика