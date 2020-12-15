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В Челябинской области установлен новый антирекорд по числу случаев ковида за сутки

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 309 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19, что больше аналогичного показателя предыдущего дня. Накануне было зарегистрировано 305 случаев.

Нынешнее суточное число инфицированных – это новый антирекорд региона. Число выздоровевших меньше числа новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, по состоянию на 15 декабря в области всего зарегистрировано 31 тысяча 164 случая коронавируса.

За прошедшие сутки выписано 243 выздоровевших пациента с коронавирусом, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – 12). За весь период пандемии с ковидом справились 19 тысяч 744 пациента.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За прошедшие сутки зарегистрировано 14 случаев смерти пациентов с коронавирусом, из них семь человек умерли от ковидной пневмонии, семь - от иных заболеваний, а ковид был сопутствующим. Возраст умерших от 46 до 89 лет. Всего за время пандемии скончалась одна тысяча 77 пациентов с коронавирусной инфекцией, у 406 человек причиной смерти стала ковидная пневмония, у 671 человека – иные заболевания (онкология, сердечная, почечная и легочная недостаточность, сахарный диабет, ВИЧ) и сопутствующим был коронавирус.

На сегодня в больницах получает лечение 10 тысяч 301 пациент с подтвержденным Covid-19, что больше показателя предыдущего дня (накануне было 10 тысяч 249). Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.