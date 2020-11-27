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В Челябинской области установлен новый максимум по числу подтвержденных случаев ковида за сутки

В Челябинской области за прошедшие сутки подтвержден 261 новый случай коронавирусной инфекции Covid-19, что больше аналогичного показателя предыдущего дня на 3,6% (накануне было 251). Это новый максимум в регионе по суточному числу выявленных случаев ковида. Темп прироста новых случаев немного сократился – накануне был 4,6%, днем ранее - 5,7%. Число выздоровевших по-прежнему намного меньше числа новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, по состоянию на 27 ноября в области всего зарегистрировано 25 тысяч 819 случаев коронавируса.

За прошедшие сутки выписано 56 выздоровевших пациента с коронавирусом, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня. Днем ранее справились с инфекцией 98 человек. За весь период пандемии ковид победили 16 тысяч 804 пациента.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За прошедшие сутки зарегистрировано 11 случаев смерти пациентов с коронавирусом. Это также новый суточный максимум по смертности. Шестеро умерли от ковидной пневмонии, пятеро - от иных заболеваний, а ковид был сопутствующим. Возраст умерших от 49 до 82 лет. Всего за время пандемии скончалось 847 пациентов с коронавирусной инфекцией, у 280 человек причиной смерти стала ковидная пневмония, у 567 человек – иные заболевания (онкология, сердечная, почечная и легочная недостаточность, сахарный диабет, ВИЧ) и сопутствующим был коронавирус.

На сегодня в больницах получает лечение восемь тысяч 126 пациентов с подтвержденным Covid-19, что выше показателя предыдущего дня (накануне было 7 тысяч 932). Число выздоровевших значительно меньше числа новых инфицированных, что ведет к росту числа пациентов в ковидных госпиталях. За сутки на госпитальных базах добавилось 194 новых пациента (накануне – плюс 144). Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.