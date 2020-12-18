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В Челябинской области установлены новые антирекорды по ковиду – по суточному приросту и смертности

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 312 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19, что выше показателя предыдущего дня и стало новым антирекордом по суточному приросту заболевших с начала пандемии. Обновлен и максимум зарегистрированных летальных исходов за сутки. Число выздоровевших остается меньше числа новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона,по состоянию на 18 декабря в области всего зарегистрировано 32 тысячи 101 случай коронавируса.

За прошедшие сутки из больниц выписано 162 выздоровевших пациента с коронавирусом, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – 288). За весь период пандемии с ковидом справились 20 тысяч 318 пациентов.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За прошедшие сутки зарегистрировано 17 случаев смерти пациентов с коронавирусом, из них десять человек умерли от ковидной пневмонии, семь - от иных заболеваний, а ковид был сопутствующим. Возраст умерших от 41 до 84 лет. Всего за время пандемии >скончалась одна тысяча 124 пациента с коронавирусной инфекцией, у 434 человек причиной смерти стала ковидная пневмония, у 690 человек – иные заболевания (онкология, сердечная, почечная и легочная недостаточность, сахарный диабет, ВИЧ) и сопутствующим был коронавирус.

На сегодня в больницах получает лечение 10 тысяч 617 пациентов с подтвержденным Covid-19, что больше показателя предыдущего дня (накануне было 10 тысяч 484). Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.