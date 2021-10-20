20.10.2021
«Дебаркадер-2021» в Челябинске: татуировка от А до Я
20.10.2021
АЗ «УРАЛ» с группой компаний подписали взаимовыгодные соглашения в рамках Форума
20.10.2021
Челябинцев продолжат штрафовать за отсутствие масок
20.10.2021
Стартовало народное голосование в рамках конкурса «Вкусы России»
20.10.2021
Премьера балета «Петрушка» в Челябинском театре кукол
20.10.2021
Подростков из Челябинска, устроивших стрельбу во дворе жилого дома, поставили на учет
В Челябинской области увеличили число круглосуточных пунктов вакцинации
20.10.2021
Челябинцев продолжат штрафовать за отсутствие масок
20.10.2021
В Челябинской области список заболевших ковидом пополнили 425 южноуральцев
20.10.2021
В Трехгорном все школы отправили на дистант
20.10.2021
Неработающих и невакцинированных пенсионеров предлагают отправить на самоизоляцию
В Челябинской области пока не планируют увеличивать продолжительность осенних каникул
19.10.2021
Вопросы и ответы о вакцинации для пожилых и не только
18.10.2021
Противопоказания для прививки от ковида и где южноуральцам получить медотвод
15.10.2021
Главный внештатный пульмонолог: Печально слышать, когда врач отговаривает от вакцинации
14.10.2021
Валерий Сундарев: Мы всегда оставляем место для джазового хулиганства
14.10.2021