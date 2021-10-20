В Челябинской области увеличили число круглосуточных пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

«Дополнительные круглосуточные пункты начнут работать с 20 октября», - сообщили в пресс-службе минздрава региона.

Ранее в области было открыто 12 пунктов вакцинации от ковида. Теперь к ним добавили еще три.

Как сообщает минздрав региона, в любое время дня и ночи смогут привиться жители 15 городов региона: Варна, Верхний Уфалей, Карабаш, Карталы, Касли, Катав-Ивановск, Кыштым, Магнитогорск, село Миасское, село Октябрьское, Сатка, Троицк, Увелка, Чебаркуль и Челябинск.

С сегодняшнего дня в любое время дня и ночи могут привиться жители села Октябрьское (в приемном покое районной больницы), Увелки (в приемном покое районной больницы) и Чебаркуля (приемное отделение областной больницы).

В Челябинске ранее был открыт только один пункт – в горбольнице №2, теперь к ним еще добавились еще четыре: ГКБ № 6 (травмпункт на ул. Румянцева, 28), ГКБ № 8, ГКБ № 9, ОКБ № 3.

По-прежнему у жителей Варны, Каслей, Катав-Ивановска, Сатки есть возможность в любое время суток поставить прививку в приемном покое или стационаре районных больниц, в селе Миасское – в стационаре (ул. Центральная, 21).

Магнитогорск открыл круглосуточный пункт вакцинации в ГБ № 1 (приёмный покой хирургического отделения), Троицк – в медпункте на ЖД вокзале, Кыштым, Карабаш, Верхний Уфалей и Карталы – в горбольницах (приёмный покой стационара).

Врач-инфекционист ГКБ №8 Челябинска Лариса Якушова отметила, что среди пациентов с тяжёлым течением заболевания - с большим объемом поражения лёгких, с дыхательной недостаточностью - очень мало вакцинированных.

«Жаль, что люди до сих пор не понимают всей важности и необходимости вакцинации, как можно так безрассудно относиться к своему здоровью, здоровью своих близких, друзей. Почему-то люди боятся осложнений от вакцинации, но никто не боится самой болезни и осложнений от неё, - недоумевает инфекционист и призывает. - Люди, будьте благоразумны - пройдите вакцинацию! Иначе, мы ещё долго-долго будем жить в этой борьбе за жизнь наших людей и нашей страны».