В Челябинской области увеличили максимальный размер выплат по соцконтракту

В Челябинской области повысили максимальный размер выплат по социальному контракту.

Соответствующий законопроект, вносящий изменения в региональный закон «О государственной социальной помощи в Челябинской области», разработан по инициативе губернатора Алексея Текслера и одобрен депутатами Законодательного Собрания на заседании 25 августа.

«Сегодня мы также увеличили предельный размер социального контракта, - сообщил председатель комитета Законодательного собрания по социальной политике Сергей Буяков. – По категории граждан, которые занимаются индивидуальным предпринимательством, размер социального контракта увеличен до 380 тысяч рублей. Для тех, кто занимается личным подсобным хозяйством, размер социального контракта составит 200 тысяч рублей».

Предельный размер выплат по социальному контракту увеличен с 250 тысяч рублей до 380 тысяч рублей, в том числе 350 тысяч рублей можно получить на открытие и развитие собственного дела и 30 тысяч рублей – на обучение.

Новый размер выплат распространяется на социальные контракты, заключенные с первого июля 2022 года.

Депутаты Законодательного Собрания поддержали изменения в закон «О государственной социальной помощи в Челябинской области»

Государственная социальная помощь на основании социального контракта в Челябинской области предоставляется с 2014 года. Всего с начала действия государственной социальной помощи в регионе заключили более шести тысяч социальных контрактов с малоимущими семьями и одиноко проживающими гражданами, имеющими доход ниже величины прожиточного минимума.

По социальному контракту оказывается государственная социальная помощь – можно пройти обучение, организовать собственное дело, развивать личное подсобное хозяйство и другое. Получатель денежных средств должен их использовать только на мероприятия, связанные с выполнением обязательств по социальному контракту.

Как уже сообщало агентство, в Челябинской области на получение соцконтракта могут претендовать малоимущая семья (среднедушевой доход в которой за последние три месяца ниже регионального прожиточного минимума), одиноко проживающий гражданин в сложной жизненной ситуации и безработные граждане, потерявшие работу после первого марта 2022 года и стоящие на учете в службе занятости (в период с 20 марта 2022 года по 31 декабря 2022).

По действующим правилам, для подсчета среднедушевого дохода берется общий доход всех членов семьи за последние три месяца (перед подачей заявления), эта сумма делится на три и затем на количество членов семьи.

На 2022 год устанавливается исключение: при расчёте дохода семьи не будет учитываться трудовой заработок человека, потерявшего работу после первого марта и признанного безработным.