25.08.2022
В Челябинской области расширили возможности использования областного маткапитала
25.08.2022
А августе театры останутся «без крыш»!
25.08.2022
На северо-западе Челябинске 28 августа автобусы будут ходить по-другому
25.08.2022
Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям возглавил Анатолий Литовченко
25.08.2022
Челябинск признан передовиком всероссийской программы «Пять шагов для городов»
25.08.2022
Учащимся Троицка начать учебный год предлагали в школе, в которой течет крыша и рушится потолок
В Челябинской области увеличили максимальный размер выплат по соцконтракту
11.08.2022
Спикер Александр Лазарев оценил уровень развития соцсферы Брединского района и Аркаима
23.06.2022
В Челябинской области ввели дополнительные меры поддержки участникам спецоперации на Украине
28.10.2021
Расширены основания для включения южноуральских сирот в список нуждающихся в жилье
21.09.2021
В Челябинской области будут ежегодно индексировать размер пособия при рождении ребенка
В пяти городах Челябинской области НМУ продлятся до вечера 25 августа
24.08.2022
В среду вновь отмечено повышенное содержание сероводорода в воздухе Челябинска
24.08.2022
Во сколько обойдется посещение ребенком частного детского сада в Челябинске
23.08.2022
Наступившая неделя в Челябинской области будет жаркой
22.08.2022
В Челябинской области назвали проблемные с точки зрения комфорта и безопасности школьников территории
19.08.2022