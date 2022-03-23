Расширен доступ к соцконтрактам – льготы получат безработные

В 2022 году расширена программа социального контракта – доступ к поддержке получат граждане, которые потеряли работу и испытывают затруднения в трудоустройстве.

Теперь при заключении социального контракта не будет учитываться доход члена семьи, уволенного после первого марта и признанного безработным. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Документ размещен на официальном портале кабмина.

Благодаря соцконтракту можно пройти переобучение, открыть своё дело, развить личное подсобное хозяйство, устроиться на работу, получить поддержку в трудной жизненной ситуации.

На получение соцконтракта могут претендовать малоимущая семья (среднедушевой доходом в которой ниже величины прожиточного минимума в регионе) и одиноко проживающий гражданин в сложной жизненной ситуации.

По действующим правилам, среднедушевой доход семьи рассчитывается на основе доходов всех её членов за три последних месяца. Для подсчета берется общий доход семьи за последние три месяца (перед подачей заявления), эта сумма делится на три месяца и затем на количество членов семьи.

«На 2022 год устанавливается исключение: при расчёте дохода семьи не будет учитываться трудовой заработок человека, потерявшего работу после первого марта и признанного безработным», - пояснили в правительстве.

В Минтруда России уточнили, социальный контракт - это не замена той поддержки, которую оказывают центры занятости безработному гражданину, а дополнение к ней. «Заключение социального контракта не отменяет выплат пособий по безработице. Оно позволяет гражданам с низкими доходами получить дополнительную помощь в поиске работы, комплекс социальных услуг и материальную поддержку в период поиска работы, при создании своего дела или развития личного подсобного хозяйства», - пояснили в министерстве.

Моциальный контракт не будет учитываться при расчете нуждаемости при предоставлении выплат на детей.

Для оформления соцконтракта жителям Челябинской области необходимо обращаться в управление социальной защиты населения по месту жительства или регистрации.

Справка

Средства социального контракта могут быть использованы по следующим направлениям:

1) поиск работы (безработные южноуральцы при трудоустройстве на низкооплачиваемые вакансии могут дополнительно получать ежемесячное пособие в размере прожиточного минимума, при обращении в 2022 году – от 12 тысяч 957 до 51 тысячи 828 рублей);

2) осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, организацию самоизоляции (до 250 тысяч рублей);

3) ведение личного подсобного хозяйства (до 100 тысяч рублей);

4) преодоление трудной жизненной ситуации (от 12 тысяч 957 до 77 тысяч 742 тысяч рублей).