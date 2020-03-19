В Челябинской области в этом году откроют 11 новых детсадов

В Челябинской области в этом году будет открыто 11 новых детских садов на 2750 мест. Девять дошкольных учреждений появится в Челябинске, по одному - в Копейске и Сосновском районе.

Об этом на областном заседании Правительства 19 марта сообщил министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов.

Также в этом году начнется строительство еще 13 детских садов на 2660 мест. Их планируется открыть в 2021 году. Новые учреждения появятся в Челябинске, Копейске, Магнитогорске, Аргаяше и Чебаркуле. В остальных муниципалитетах дефицита практически нет. Еще 60 дополнительных мест появится в негосударственных дошкольных учреждениях для детей от 1,5до 3 лет. Всего на эти цели в этом году будет направлено более 2 млрд рублей.

«Необходимо проконтролировать, чтобы все объекты были введены в срок, и детские учреждения начали работу в соответствии с планами», - поручил Алексей Текслер.

Александр Кузнецов уточнил, что сейчас в Челябинской области работают 1220 детских садов и 197 дошкольных учреждений при школах. Охват детей от 1 до 7 лет составляет 85%. Это один из самых высоких показателей в стране. В настоящий момент в очереди на место в детском саду стоят 45 тысяч южноуральцев, из них для 7 тысяч место необходимо уже сейчас.