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В Челябинской области вдвое сократят число коек для лечения пациентов с ковидом

Челябинская область планирует вдвое сократить количество коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, вернув высвободившиеся коечный фонд в плановый режим работы.

Об этом сообщила первый вице-губернатор области Ирина Гехт на брифинге в пятницу, 22 января.

По словам Ирина Альфредовны, сегодня завершают работу 1242 койки на госпитальных базах и базах долечивания, с понедельника они приступают к оказанию плановой медпомощи. Через неделю еще чуть более тысячи коек вернутся к обычной работе.

«Мы планируем выйти с восьми тысяч до четырех тысяч, вполовину поэтапно уменьшить количество коек [для лечения пациентов с коронавирусом]», - сообщила Ирина Гехт. В дальнейшем число ковидных коек планируется сократить до 2500.

«Мы будем смотреть в зависимости от ситуации. Когда мы заходили в эпидпроцесс нормативно, с нас требовалось 2500 коек, сейчас задача выйти на эту цифру, а остальные больницы запустить в плановый режим, - пояснила первый вице-губернатор. - И многое еще будет зависеть от вакцинации, которая сможет приостановить процесс заболеваемости и максимально быстро вернуть больницы в плановый режим работы».

На сегодня вернулись к оказанию плановой медпомощи районная больница в селе Еткуль, районная больница в Карталах, райбольница в селе Долгодеревенское в Сосновском районе, Верхнеуральская центральная районная больница.

По словам министра здравоохранения области Юрия Семенова, освободились койки в городской клинической больнице №3 Миасса (там была база долечивания), в детской городской клинической больнице №7 Челябинска. «В ближайшее время она приступит к своей основной профильной работе: будет принимать детей по профилям терапия, инфекции и другие», - уточнил глава минздрава.

Еще 40 коек освобождены в областной клинической больнице № 3 для лечения пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения. Самое большое количество коек освободилось в городской больнице №1 Челябинска - хирургический корпус (там открыли свои основные профили чистая и гнойная хирургия, травматология и урология).

Со следующей недели начнется новый этап – возвращаются к плановой работе больница №11 в Челябинске, больницы в Копейске, Каслях, Сатке (120 коек), Центр охраны материнства и детства и горбольница №3 в Магнитогорске, а также базы долечивания в селе Миасское, Увелке, Катав- Ивановске, Трехгорном, Златоусте и психоневрологическая больница Магнитогорска.

По словам Юрия Семенова, в планах освободить 40 ковидных коек в областном госпитале ветеранов войны и труда. Будет планово работать поликлиника, неврологическое отделение, на базе которого помимо лечения профильных пациентов будет организована реабилитация после перенесенной коронавирусной инфекции. Ирина Гехт поручила министру вернуть полностью госпиталь в плановый режим в ближайшее время: «Включайте его в следующий этап. Чтобы с первого февраля все отделения в госпитале вышли в плановость».