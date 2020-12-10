Глава РМК получил Орден «За заслуги перед Отечеством» за помощь в борьбе с коронавирусом

В Челябинской области вновь установлен антирекорд по суточной смертности пациентов с ковидом

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрировано 15 случаев смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19. Это новый антирекорд по суточной смертности пациентов с ковидом. У девяти человек причиной смерти стала ковидная пневмония, у шести – иные заболевания, а коронавирус был сопутствующим.

Скончались девять женщин и шестеро мужчин из Копейского, Магнитогорского, Миасского и Челябинского городских округов, а также Брединского, Пластовского и Сосновского муниципальных районов. Возраст умерших от 60 до 84 лет. С начала пандемии умерло 1009 южноуральцев с ковидом.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, от ковидной пневмонии скончались 63-летняя женщина из Магнитогорска, 64-летняя женщина из Пластовского района, 65-летняя женщина из Миасса, 71-летний мужчина из Копейска, 84-летняя женщина из Сосновского района и четверо жителей из Челябинска – мужчины в возрасте 60 и 65 лет и две 67-летних женщины.

Кроме того, в Магнитогорске скончались четверо жителей с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Причиной смерти 63-летней женщины стали очаговый пневмосклероз и гипертрофия миокарда, 70-летнего мужчины – инфаркт и лёгочно-сердечная недостаточность, 81-летнего мужчины – пневмосклероз и атеросклероз аорты, 82-летней женщины - сахарный диабет и легочно-сердечная недостаточность.

В Брединском районе умерло двое жителей. Причина смерти 70-летнего мужчины – лимфолейкоз и гипертоническая болезнь, 73-летней женщины - сахарный диабет и гипертоническая болезнь. У обоих коронавирус был сопутствующим заболеванием.

По данным областного штаба, за весь период пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 1009 южноуральцев в возрасте от 24 до 98 лет, в том числе 366 человек умерли от ковидной пневмонии, 643 человек – от иных заболеваний (коронавирус был сопутствующим).

По данным всероссийского оперативного штаба, всего с начала пандемии в России скончалось 45 тысяч 280 пациентов с коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки подтверждено 562 летальных случая (накануне – 559).

В УрФО зарегистрировано три тысячи 259 случаев смерти пациентов с коронавирусом, в том числе непосредственно от ковида – две тысячи 616. В Свердловской области – 1162, в Ханты-Мансийском автономном округе – 535, в Челябинской области – 366 (всего умерло 1009 пациентов с ковидом), в Ямало-Ненецком автономном округе – 280, в Тюменской области – 154, в Курганской – 119.