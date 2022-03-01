В Челябинской области возобновили диспансеризацию

С первого марта 2022 года в медицинских организациях Челябинской области возобновлено проведение диспансеризации и профильных осмотров.

Об этом сообщает пресс-служба минздрава региона.

Напомним, в октябре 2021 года приостановили проведение плановой диспансеризации и профосмотров в поликлиниках области в связи со сложной ситуацией по коронавирусной инфекции COVID-19.

При этом была продолжена углубленная диспансеризация, которая проводится для людей, переболевших ковидом.

Напомним, с первого июля 2021 года в Челябинской области стартовала углубленная диспансеризация граждан, переболевших коронавирусной инфекцией. Процесс ее проведения не приостанавливался. Обследования переболевших проводятся по специальной углубленной программе.

СПРАВКА

Граждане до 40 лет проходят диспансеризацию один раз в три года. В 2022 году под прохождение диспансеризации попадают граждане, которым в текущем году исполнится 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 лет.

С 40 лет диспансеризацию необходимо проходить ежегодно.

В минздраве пояснили, если ваш год рождения не подпадает в диспансерные обследования, вы ежегодно можете пройти бесплатный профилактический медицинский осмотр.

Для прохождения диспансеризации (она проводится в два этапа) необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства (наличие полиса ОМС обязательно). На первом этапе для всех пациентов предусмотрено анкетирование, анализы, осмотры у врачей. Их количество зависит от пола и возраста. По результатам первого этапа пациентов, которым нужно уточнить диагноз и назначить лечение, отправят на обследования к профильным специалистам.

При желании в рамках диспансеризации предусмотрена возможность сдать кровь на ВИЧ-инфекцию.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил порядок проведения диспансеризации для переболевших коронавирусной инфекцией и перечень медицинских обследований.