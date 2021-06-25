25.06.2021
Школьница из Челябинска получит доступ к суперкомпьютеру Сбера «Кристофари»
25.06.2021
Из-за коронавируса в Челябинске отменен ежегодный мемориал Масленникова
25.06.2021
«Пятёрочка» представила обновлённую программу лояльности
24.06.2021
Анонсы событий и мероприятий на 25 июня
24.06.2021
Челябинская область ставит рекорды по вакцинации
24.06.2021
Котова проверила пляж и ход строительства дороги в Чурилово
Переболевшие ковидом южноуральцы пройдут углубленную диспансеризацию
25.06.2021
Из-за коронавируса в Челябинске отменен ежегодный мемориал Масленникова
24.06.2021
Введут ли в Челябинской области ковидные ограничения, как в Москве
24.06.2021
Челябинская область ставит рекорды по вакцинации
24.06.2021
В Челябинске из терапии ГКБ-8 срочно выписали всех пациентов
Горожане предлагают чиновникам Челябинска лично сесть за руль ночью и протестировать «островки безопасности»
24.06.2021
Заставят ли студентов и абитуриентов в Челябинской области прививаться от ковида?
23.06.2021
Эксперт: «Островки безопасности» на Комсомольском проспекте появились без проекта
23.06.2021
В Залесье от удара молнии загорелся дом, людей эвакуировали
22.06.2021
Только что уложенный асфальт в центре Челябинска подрядчик переделывает за свой счет
22.06.2021