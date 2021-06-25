Переболевшие ковидом южноуральцы пройдут углубленную диспансеризацию

С первого июля 2021 года начнется углубленная диспансеризация жителей Челябинской области, переболевших коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщила первый заместитель губернатора Ирина Гехт на брифинге 24 июня.

Обследования переболевших будут проводиться по специальной углубленной программе. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил порядок проведения диспансеризации для переболевших и перечень медицинских обследований.

Они направлены на выявление постковидного синдрома и различных осложнений для организма, которые могла вызвать инфекция. Чаще всего страдает система кровообращения.

«Сегодня уже все регистры переболевших выгружены в поликлиники, сверены с фондом ОМС, и с первого июля мы приглашаем на углубленную диспансеризацию тех людей, кто переболел ковидом, — рассказала Ирина Гехт. - Там будут взяты анализы крови, которые показывают степень воздействия на сердечно-сосудистую систему. В случае низкой сатурации (ниже 945) будет проведен дополнительный комплекс исследований, включая компьютерную томографию».

Программа диспансеризации переболевших ковидом будет отличаться от обычной программы диспансеризации.

Как сообщает пресс-служба правительства РФ, углублённая диспансеризация будет проходить в два этапа. Первый из них включает семь исследований. Это общий и биохимический анализы крови, измерение насыщения крови кислородом (сатурация), тест с шестиминутной ходьбой, спирометрия, рентген грудной клетки, приём терапевта. Для граждан, переболевших коронавирусом, к этому списку добавится анализ на определение концентрации D-димера в крови, помогающий выявлять признаки тромбообразования.

Все эти обследования можно будет пройти за один день. По их результатам врачи определят риски и признаки развития хронических заболеваний и при необходимости, для уточнения диагноза, направят пациента на второй этап.

На втором этапе будут проведены три обследования – эхокардиография, КТ лёгких и допплеровское исследование сосудов нижних конечностей. Если по результатам диспансеризации у пациента выявят хронические заболевания или риски их возникновения, то ему будет оказано необходимое лечение и назначена медицинская реабилитация.

В первую очередь на диспансеризацию пригласят тех, кто перенёс коронавирус в средней или тяжёлой форме. Им позвонят из поликлиники, к которой они прикреплены. Также оповещение может прийти по СМС, электронной почте или в личный кабинет на портале госуслуг.