В Челябинской области впервые за лето сократилось число новых случаев ковида за сутки

В Челябинской области прошедшие сутки зарегистрировано 385 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, что на 0,03% меньше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее выявлено 386 инфицированных, прирост – 0,5%). Снижение суточного числа новых случаев ковида зафиксировано впервые с начала июня.

С начала пандемии лабораторно подтверждено 81 тысяча 535 случаев ковида.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, нкануне выздоровели и выписаны из больницы 297 пациентов, переболевших ковидом (днем ранее – 295). С начала пандемии 72 тысяча два жителя сумели победить коварную болезнь.

За прошедшие сутки зарегистрирована смерть 20 пациентов с ковидом (днем ранее - 21). С начала пандемии умерло три тысячи 741 житель с коронавирусной инфекцией. Из них две тысячи 482 человека - непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 259 человек - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

Продолжают борьбу с ковидом на госпитальных базах и на дому шесть тысяч 750 человек, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – шесть тысяч 682 человек).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.