01.12.2021
В Челябинске задержан подозреваемый в краже ливневых решеток с улицы Конструктора Духова
01.12.2021
В Челябинской области второй день снижается суточное число подтвержденных случаев ковида
01.12.2021
ВТБ: российские банки впервые выдали пять триллионов рублей ипотеки
01.12.2021
Студенты ЮУрГУ оценили биометрический контроль доступа в общежитие
01.12.2021
В Челябинской области избрали представителей органов судейского сообщества
01.12.2021
В Челябинске проводится проверка по факту выкатывания самолета за пределы взлетно-посадочной полосы
В Челябинской области второй день снижается суточное число подтвержденных случаев ковида
01.12.2021
Каждый второй россиянин - за референдум по введению QR-кодов
01.12.2021
Семенов: Вакцинация для пожилых обязательная, но без принуждения
01.12.2021
С первого декабря в Челябинской области вступают в силу новые ограничения
30.11.2021
В Челябинской области вводится обязательная вакцинация от ковида для студентов и пенсионеров
С первого декабря в Челябинской области вступают в силу новые ограничения
01.12.2021
ГИБДД раскритиковала власти Челябинска за организацию дорожного движения на Комсомольском проспекте
30.11.2021
Большинство челябинцев против введения QR-кодов в общественном транспорте
29.11.2021
В Челябинске торжественно открыли стелу «Город трудовой доблести»
28.11.2021
У православных начался Рождественский пост
28.11.2021