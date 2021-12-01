В Челябинской области второй день снижается суточное число подтвержденных случаев ковида

В Челябинской области второй день подряд сокращается число подтвержденных за сутки случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшие сутки в регионе зарегистрирован 651 случай ковида, днем ранее – 655. Снижение на 0,6%. Всего в области подтверждено 129 тысяч 242 случая COVID-19.

Продолжается рост числа выздоравливающих и выписанных из ковидных госпиталей. накануне выздоровели и выписаны из больницы 1512 пациентов, переболевших ковидом (днем ранее - 1506). Всего в регионе 110 тысяч 268 жителей сумели победить коварную болезнь.

За прошедшие сутки скончалось 29 жителей с COVID-19, что меньше аналогичного показателя предшествующих суток. С начала пандемии коронавирусная инфекция оборвала жизни шести тысяч 437 человек, в том числе пять тысяч 167 человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 270 человек - от иных заболеваний, а коронавирус поспособствовал преждевременному уходу.

На госпитальных базах и на дому получают лечение 12 тысяч 495 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – 13 тысяч 385 жителей).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Телефон горячей линии министерства здравоохранения - 8 (351) 240-15-16. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.