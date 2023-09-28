В Челябинской области выбрали лучшие школьные лесничества

Завершился региональный этап всероссийского конкурса на лучшее школьное лесничество. Работы девяти финалистов из Челябинской области будут отправлены на рассмотрение жюри федерального уровня.

Как сообщают в областном Центре дополнительного образования, 25 сентября были подведены итоги заочного смотра-конкурса школьных лесничеств Челябинской области.

«В конкурсе приняли участие 313 обучающихся из 13 муниципальных образований Челябинской области», — уточняют в Центре дополнительного образования детей Челябинска.

В состав экспертного совета конкурса вошли представители Главного управления лесами Челябинской области, специалисты областного Центра дополнительного образования детей и преподаватели Дворца творчества детей и молодежи города Магнитогорска.

Педагогам и специалистам лесного хозяйства удаётся заинтересовать школьников и научить их бережному и социально-активному отношению к природе. Посещают занятия в кружках лесоведения в основном ребята, которым нравится изучать биологию и другие естественные науки. У учащихся средних и старших классов не за горами профессиональная ориентация, и многие участники школьных лесничеств связывают свою будущую профессию с лесом, природой, экологией.

«Единая общеобразовательная общеобучающая программа “Школьное лесничество” впервые заработала в 2020 году на базе средней общеобразовательной школы № 94 города Челябинска, где успешно прошла апробацию, — отметили в Главном управлении лесами Челябинской области. — По состоянию на первое апреля 2023 года на территории Челябинской области действует уже 32 школьных лесничества, в работе которых задействованы 540 школьников, и этот опыт весьма положительный. Мы уделяем большое внимание работе со школьными лесничествами. Ежегодно на территории Южного Урала для ребят проходят тематические слеты и конкурсы».

Школьные лесничества не только дают детям дополнительные знания о природе, о лесных экосистемах и экологии, но и оказывают реальную помощь сотрудникам лесных хозяйств. Ребята занимаются посадкой деревьев и кустарников, ухаживают за саженцами и сеянцами, собирают семена, шишки и плоды, делают и развешивают гнездовья и кормушки для птиц, заготавливают корма для зимней подкормки животных и птиц, очищают леса от захламления для профилактики лесных пожаров.

Об этой интересной и важной работе школьники рассказывают в рефератах и докладах, а также отправляют свои работы на конкурсы. Главный из них — это всероссийский ежегодный смотр-конкурс «Лучшее школьное лесничество», организованный Федеральным агентством лесного хозяйства. Призерами регионального этапа из Челябинской области стали девять работ школьных лесничеств в трех номинациях.

Номинация «Практическая деятельность школьного лесничества»:

1 место — «Лесной дозор» из Красноармейского района;

2 место — «Зелёные береты» из Троицкого района;

3 место — «Лесной десант» из Каслинского района.

Номинация «Просветительская деятельность школьного лесничества»:

1 место — «Лесные стражи» из Брединского района;

2 место — «Лесной дозор» из Красноармейского района;

3 место — «Зеленый дозор» из Троицкого района.

Номинация «Организация деятельности школьного лесничества»:

1 место — «Лесовичок» из Карталинского района;

2 место — «Юные лесоводы» из Нязепетровского района;

3 место — «Юные лесоводы» из Аргаяшского района.

Организаторы конкурса стараются привлечь подрастающее поколение к сбережению и приумножению лесных богатств нашей страны, научить разумному и ответственному отношению к природе. Судя по заинтересованности ребят и количеству представленных на конкурсе работ, главная цель достигнута, и будущие поколения людей постараются сохранить первозданные леса нашей планеты.