В Челябинской области вырастет число льготников по транспортному налогу

В Челябинской области расширяется льготная категория налогоплательщиков транспортного налога.

Соответствующий законопроект о внесении изменений в статью первую закона области «О транспортном налоге» рассмотрели депутаты комитета Законодательного собрания региона по социальной политике. Законопроект поддержан губернатором Челябинской области, уточнил председатель Законодательного собрания региона Владимир Мякуш.

«Ожидаемый законопроект. Был запрос из муниципальных образований от многодетных семей», - отметил председатель комитета Законодательного собрания области по социальной политике Сергей Буяков.

На сегодня статус многодетной имеет семья, где воспитывается трое и более несовершеннолетних детей. По достижении старшим ребенком 18 лет семья лишается льготы (если только трое детей).

«В марте 2021 года в региональный закон «О статусе и дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей в Челябинской области» внесено изменение, согласно которому с первого января 2022 года понятие многодетной семьи для цели оказания социальной поддержки расширено наличием детей старше 18 лет, которые обучаются по очной форме обучения по достижении ими возраста 23 лет», - напомнил Сергей Буяков.

При этом в действующей редакции закона «О транспортном налоге» установлена льготная категория налогоплательщиков – многодетные семьи, имеющие трех и более детей до 18 лет. Они уплачивают налог по льготной ставке в размере один рубль с каждой лошадиной силы в отношении легковых автомобилей с мощностью двигателя до 180 лошадиных сил включительно, а также мотоциклов и мотороллеров с мощностью двигателя до 36 лошадиных сил. Льгота предоставляется на одно транспортное средство по выбору налогоплательщика.

То есть по действующему законодательству многодетные семьи с детьми от 18 до 23 лет, обучающимися очно в образовательных учреждениях, не попадают в льготную категорию. Законопроект устраняет это неравенство.

«Законопроект приводит льготную категорию транспортного налога в соответствии с понятием многодетная семья, установленным законом области “О статусе и дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семьи”», - пояснил Сергей Буяков.

«Сегодня эта льгота необходима для тех многодетных семей, которые мы определили в этом законопроекте», - подчеркнул спикер Владимир Мякуш.

Парламентарии одобрили законопроект и рекомендовали Законодательному собранию принять его в первом и третьем чтении, исключая процедуру второго.