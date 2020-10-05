ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В Челябинской области установлен самый низкий в УрФО транспортный налог

Экономика
Сегодня, 14:30
Размер текста
Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинской области установлен самый низкий в Уральском федеральном округе (УрФО) транспортный налог для автовладельцев.

Депутаты Законодательного Собрания шестого созыва в августе 2019 года поддержали инициативу губернатора региона Алексея Текслера и внесли изменения в закон Челябинской области «О транспортном налоге».

Налоговая нагрузка снижена для физических лиц и организаций, имеющих в собственности легковые автомобили с мощностью двигателя до 150 (включительно), а также мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя до 36 лошадиных сил (велючительно).

На сегодня ставка транспортного налога по легковым автомобилям, с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил, в Челябинской области в два раза ниже, по сравнению с соседней Курганской областью.

Депутаты Законодательного Собрания последовательно уже несколько лет проводят работу по снижению налоговой нагрузки на автовладельцев. Сначала льготу предоставили пенсионерам-владельцам автомобилей мощностью до ста пятидесяти лошадиных сил. Затем расширили действие этой льготы для пенсионеров на автомобили с мощностью до ста восьмидесяти лошадиных сил.

«Снижение ставок на треть – это существенно. Порядка миллиона таких транспортных средств состоит у нас на учете, – прокомментировала начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Челябинской области Татьяна Полохина. – Восемьсот тысяч граждан увидят в этом году в квитанции сниженные суммы. Областной бюджет недополучит 318 миллионов рублей».

Социальная поддержка коснется всех автовладельцев. Жительница Челябинска Виктория Симонова семь лет водит машину: «Я с утра до позднего вечера за рулем. Утром везу в школу дочь, потом еду на работу. Днем ее вновь нужно забрать из школы. Вечером ребенка развожу в кружки и секции. В выходные тоже без машины никак не справиться. В моей машине 97 лошадиных сил. До этого я платила транспортный налог около двух тысяч рублей. Услышала хорошую новость, что сейчас мы будем платить на 33 процента меньше».

По категории «мотоциклы и мотороллеры» с мощностью двигателя до 36 лошадиных сил, в Челябинской области ставки для организаций и физических лиц ниже, чем в других регионах УрФО.

Кроме того, областным законом предоставлена льгота организациям, осуществляющим ремонт автомобильных дорог, и авиационным предприятиям по транспортным средствам, которые не выезжают на автомобильные дороги общего пользования.

Напомним, в августе 2019 года ставки транспортного налога для автомобилей с мощностью до 100 лошадиных сил включительно были снижены на 33% ставки – с 7,7 рубля до 5,16 рубля.

Владельцы автомобилей мощностью от 100 до 150 лошадиных сил будут платить налог 13,40 рубля вместо 20 рублей.

Транспортный налог на мотоциклы с мощностью двигателя до 20 лошадиных сил (включительно) уменьшен с 4,6 до 3,08 рубля. Для мотоциклов мощностью двигателя свыше 20 лошадиных сил и до 35 включительно и мотоциклов мощностью свыше 35 и по 36 лошадиных сил) ставка снижена с 7,7 до 5,16 рубля.

В январе 2019 года депутаты увеличили предел мощности транспортного средства (до 180 лошадиных сил включительно) для установления льгот по транспортному налогу для ряда категорий. Полностью освобождены от уплаты налога граждане, подвергшиеся воздействию радиации, инвалиды I и II групп, инвалиды боевых действий, семьи с детьми-инвалидами, Героями Советского Союза и Российской Федерации, имеющие автомобили мощностью до 180 лошадиных сил.

В декабре 2018 года парламентарии утвердили льготную ставку транспортного налога для пенсионеров, граждан предпенсионного возраста и многодетных семей в отношении легковых автомобилей с мощностью двигателя до 180 лошадиных сил включительно (ранее было до 150). Льгота (в размере один рубль с каждой лошадиной силы) предоставляется на одно транспортное средство по выбору налогоплательщика. Это касается также мотоциклов и мотороллеров с мощностью двигателя до 36 лошадиных сил (до 26,47 кВт) включительно.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Любовь Юрина
Отправить новость
Общество
28.09.20 15:20
В Челябинской области 495 ветеранов и вдов участников войны получили помощь на капремонт жилья
Происшествия
01.09.20 16:55
Прокуратура требует лишить мандата депутата ЗСО Николая Янова
Экономика
27.08.20 11:09
«Налоговые каникулы» в Челябинской области продлили еще на три года
Экономика
26.08.20 13:53
Мэрия Челябинска намерена забрать недострои у фирмы, связанной с первым вице-спикером ЗСО Юрием Карликановым
01.10.20 15:54
О проблемах сотрудничества с Узбекистаном президент ЮУТПП рассказал на заседании межправительственной комиссии
01.10.20 12:53
Троицкая ГРЭС начинает отопительный сезон
01.10.20 12:21
Ко Дню пожилого человека пенсионеры Челябинской области получили прибавку к пенсии
01.10.20 10:57
«Россети Урал» приобретет электросетевой комплекс Сатки
30.09.20 16:25
В 2020 году закуплены автобусы, трамваи и троллейбусы для шести муниципалитетов Челябинской области
30.09.20 14:38
Челябинская область опережает соседей УрФО по ряду мер поддержки предпринимателей
30.09.20 14:16
В 2021 году начнется реконструкция аэропорта а Магнитогорске
30.09.20 13:29
Как избежать мошенничества на рынке кредитов и банковских карт узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
29.09.20 19:57
Суд обязал «Мечел-Энерго» немедленно выплатить компании «Россети Урал» более 170 миллионов рублей
29.09.20 15:24
Каслинский завод отлил фонари для сквера у тиеатра оперы и балета Екатеринбурга
Общество
Сегодня, 14:13
В минздраве объяснили, почему приходится долго ждать скорую и с чем связаны очереди на КТ
Общество
Сегодня, 10:55
Любовь, не знающая преград
Не вернувшиеся домой защитники Новороссии всегда будут жить в сердцах матерей
Новости
Сегодня, 15:45
Общество
Наталья Котова ждет от глав районов Челябинска отчета по контрактам на зимнее содержание общественных пространств
Сегодня, 15:11
Общество
В Челябинской области за трое суток умерло 14 жителей с коронавирусом
Сегодня, 15:09
Общество
В 2021 году возле ледовой арены «Трактор» в Челябинске появится две площадки для выгула собак
Сегодня, 15:08
Происшествия
В Копейске за взятки будут судить экс-начальника колонии
Сегодня, 14:41
Общество
В Челябинске компания «Мегастрой» после критики стала доделывать заброшенный объект
Материалы рубрики
Сегодня, 10:26
Экономика
Фонд развития промышленности Челябинской области получит дополнительное финансирование
01.10.20 16:02
Экономика
Парк Гагарина в Челябинске с помощью безналичных решений Сбербанка запустил новый сервис
01.10.20 16:01
Экономика
ВТБ снижает ставку по кредитам наличными до 6,4%
01.10.20 15:54
Экономика
О проблемах сотрудничества с Узбекистаном президент ЮУТПП рассказал на заседании межправительственной комиссии
01.10.20 12:53
Экономика
Троицкая ГРЭС начинает отопительный сезон
Теги
ЗСО
Челябинск
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика