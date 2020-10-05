В Челябинской области установлен самый низкий в УрФО транспортный налог

В Челябинской области установлен самый низкий в Уральском федеральном округе (УрФО) транспортный налог для автовладельцев.

Депутаты Законодательного Собрания шестого созыва в августе 2019 года поддержали инициативу губернатора региона Алексея Текслера и внесли изменения в закон Челябинской области «О транспортном налоге».

Налоговая нагрузка снижена для физических лиц и организаций, имеющих в собственности легковые автомобили с мощностью двигателя до 150 (включительно), а также мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя до 36 лошадиных сил (велючительно).

На сегодня ставка транспортного налога по легковым автомобилям, с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил, в Челябинской области в два раза ниже, по сравнению с соседней Курганской областью.

Депутаты Законодательного Собрания последовательно уже несколько лет проводят работу по снижению налоговой нагрузки на автовладельцев. Сначала льготу предоставили пенсионерам-владельцам автомобилей мощностью до ста пятидесяти лошадиных сил. Затем расширили действие этой льготы для пенсионеров на автомобили с мощностью до ста восьмидесяти лошадиных сил.

«Снижение ставок на треть – это существенно. Порядка миллиона таких транспортных средств состоит у нас на учете, – прокомментировала начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Челябинской области Татьяна Полохина. – Восемьсот тысяч граждан увидят в этом году в квитанции сниженные суммы. Областной бюджет недополучит 318 миллионов рублей».

Социальная поддержка коснется всех автовладельцев. Жительница Челябинска Виктория Симонова семь лет водит машину: «Я с утра до позднего вечера за рулем. Утром везу в школу дочь, потом еду на работу. Днем ее вновь нужно забрать из школы. Вечером ребенка развожу в кружки и секции. В выходные тоже без машины никак не справиться. В моей машине 97 лошадиных сил. До этого я платила транспортный налог около двух тысяч рублей. Услышала хорошую новость, что сейчас мы будем платить на 33 процента меньше».

По категории «мотоциклы и мотороллеры» с мощностью двигателя до 36 лошадиных сил, в Челябинской области ставки для организаций и физических лиц ниже, чем в других регионах УрФО.

Кроме того, областным законом предоставлена льгота организациям, осуществляющим ремонт автомобильных дорог, и авиационным предприятиям по транспортным средствам, которые не выезжают на автомобильные дороги общего пользования.

Напомним, в августе 2019 года ставки транспортного налога для автомобилей с мощностью до 100 лошадиных сил включительно были снижены на 33% ставки – с 7,7 рубля до 5,16 рубля.

Владельцы автомобилей мощностью от 100 до 150 лошадиных сил будут платить налог 13,40 рубля вместо 20 рублей.

Транспортный налог на мотоциклы с мощностью двигателя до 20 лошадиных сил (включительно) уменьшен с 4,6 до 3,08 рубля. Для мотоциклов мощностью двигателя свыше 20 лошадиных сил и до 35 включительно и мотоциклов мощностью свыше 35 и по 36 лошадиных сил) ставка снижена с 7,7 до 5,16 рубля.

В январе 2019 года депутаты увеличили предел мощности транспортного средства (до 180 лошадиных сил включительно) для установления льгот по транспортному налогу для ряда категорий. Полностью освобождены от уплаты налога граждане, подвергшиеся воздействию радиации, инвалиды I и II групп, инвалиды боевых действий, семьи с детьми-инвалидами, Героями Советского Союза и Российской Федерации, имеющие автомобили мощностью до 180 лошадиных сил.

В декабре 2018 года парламентарии утвердили льготную ставку транспортного налога для пенсионеров, граждан предпенсионного возраста и многодетных семей в отношении легковых автомобилей с мощностью двигателя до 180 лошадиных сил включительно (ранее было до 150). Льгота (в размере один рубль с каждой лошадиной силы) предоставляется на одно транспортное средство по выбору налогоплательщика. Это касается также мотоциклов и мотороллеров с мощностью двигателя до 36 лошадиных сил (до 26,47 кВт) включительно.