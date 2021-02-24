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В Челябинской области выросла смертность среди пациентов с коронавирусом

В Челябинской области за прошедшие сутки умерло 12 пациентов с коронавирусом: от COVID-19 скончалось восемь человек, от других причин – четыре южноуральца (сутками ранее из жизни ушло десять жителей региона с ковидом).

Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, за минувшие сутки в области подтверждено 218 новых случаев заболевания ковидом (сутками ранее это был 221 новый случай). Школьников в числе вновь заболевших нет.

В настоящее время число больных коронавирусной инфекцией в Челябинской области составляет 5 470 человек.

Из медицинских учреждений региона за прошедшие сутки выписаны 228 человек. Всего с начала пандемии выздоровели и покинули больничные стены 43 808 пациентов.

За время эпидемии на Южном Урале методами ИФА и ПЦР проведено 1 588 213 исследований на COVID-19. За прошедшие сутки сделано 3 920 тестов.