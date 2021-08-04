В Челябинской области выяснят, как ковид, климат и экономика влияют на жителей

В Челябинской области обследуют более 2,5 тысячи жителей, чтобы понять, как экономика, климат и коронавирусная инфекция COVID-19 влияют на болезни сердца. Участникам проекта очень повезет – их не только тщательно обследуют, но и дадут компетентные рекомендации.

Планируется обследовать южноуральцев в возрасте от 35 до 74 лет, их отберут методом случайной выборки.

Участники встретятся пройдут глубокое медицинское обследование на базе двух лечебных учреждений.

«Мы выбрали лучшие медорганизации региона, на базе которых организовали потоки участников проекта: областной кардиодиспансер и ГКБ №2 – наиболее современно оснащенные, с высоким уровнем организации помощи и руководством процессами», -рассказал заместитель министра здравоохранения Челябинской области Евгений Ванин.

Кураторами, консультантами и непосредственными исполнителями проведения исследования будут профессора и доценты кафедры поликлинической терапии и клинической фармакологии ЮУГМУ и ординаторы терапевтических кафедр университета.

«Собственное эпидобследование такого размаха и объема мы проводим впервые, но уверен, что не в последний раз, - подчеркнул ректор ЮУГМУ Андрей Важенин. - Программа ЭССЕ-ЗРФ позволяет собрать очень важную и качественную информацию по вопросам сердечно-сосудистых патологий, увидеть реальный срез. Срез, в свою очередь, даст возможность реалистично, по нативным, а не по косвенным данным регулировать организацию медицинской помощи для решения этих задач».

Южноуральцам, выбранным для участия в проекте, предстоит целый спектр биохимических анализов и инновационных инструментальных обследований, а также консультации кардиологов, среди которых – профессора и доценты ЮУГМУ.

«На основе сложных биохимических и молекулярных исследований для жителей Челябинской области впервые будут определены биохимические и генетические биомаркеры сердечно-сосудистых заболеваний, распространенность «метаболически здорового» ожирения, - рассказала региональный координатор исследования, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой поликлинической терапии и клинической фармакологии ЮУГМУ Юлия Шамурова. - Можно сказать, что участникам проекта повезло: они будут иметь полное представление о состоянии своего сердца и сосудов, получат максимально компетентные рекомендации по лечению и профилактике выявленных болезней. Конечно, все этапы и процедуры исследования для них будут абсолютно бесплатными».

Исследование поможет изучить не только распространенность сердечно-сосудистых заболеваний и традиционных факторов риска их возникновения, но и прямую взаимосвязь болезней сердца с экономическими и климато-географическими характеристиками для каждого из выбранных регионов в отдельности.

На сегодня учеными получены первые доказательства, что у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями выше шанс заболеть COVID-19 или умереть от него.

«По итогам проекта будет определен профиль риска и сформированы адресные профилактические программы с учетом специфики каждого региона-участника», - сообщили в пресс-службе Южно-Уральского государственного университета.

СПРАВКА

Обследование пройдет в 30 регионах России в рамках федерального проекта «Эпидемиология сердечно-сосудистых заболеваний в регионах РФ» (ЭССЕ-ЗРФ) под руководством Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава РФ.

В Челябинской области организаторами этапа исследования е выступили региональный Минздрав и Южно-Уральский государственный медуниверситет.