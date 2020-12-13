В Челябинской области за двое суток подтверждено 603 новых случая ковида

В Челябинской области за прошедшие двое суток подтверждено 603 новых случая коронавирусной инфекции Covid-19. За субботу было зарегистрировано 303 случая, за пятницу – 300, за четверг - 297. Число выздоровевших вновь меньше числа новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, по состоянию на 13 декабря в области всего зарегистрировано 30 тысяч 550 случаев коронавируса.

За прошедшие двое суток выписано 359 выздоровевших пациентов с коронавирусом, в том числе 129 человек выписаны в субботу, 230 – в пятницу. Двумя днями ранее - 123 человека. За весь период пандемии с ковидом справились 19 тысяч 489 пациентов.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За прошедшие двое суток зарегистрировано 27 случаев смерти пациентов с коронавирусом (13 – в субботу, 14 – в пятницу), из них 17 человек умерли от ковидной пневмонии, 10 - от иных заболеваний, а ковид был сопутствующим. Возраст умерших от 38 до 95 лет. Всего за время пандемии скончалось одна тысяча 51 пациент с коронавирусной инфекцией, у 393 человек причиной смерти стала ковидная пневмония, у 658 человека – иные заболевания (онкология, сердечная, почечная и легочная недостаточность, сахарный диабет, ВИЧ) и сопутствующим был коронавирус.

На сегодня в больницах получает лечение девять тысяч 968 пациентов с подтвержденным Covid-19, что больше показателя предыдущего дня (накануне было 9 тысяч 807). Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.