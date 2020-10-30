В Челябинской области за двое суток умерло 14 пациентов с ковидом

В Челябинской области за прошедшие двое суток зарегистрировано 14 случаев смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19. Скончались пятеро женщин и девять мужчин из Челябинского, Южноуральского, Катав-Ивановского, Миасского городских округов, а также Саткинского муниципального района. С начала пандемии умерло 635 южноуральцев с ковидом.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, ковидная пневмония стала причиной смерти 10 жителей области. Коронавирус унес жизнь семи жителей Челябинска (пяти мужчин в возрасте 48, 73, 74, 77, 86 лет и двух женщин в возрасте 70 и 82 лет), а также 64-летнего мужчины из Южноуральска, 71-летнего мужчины из Катав-Ивановска и 72-летнего мужчины из Миасса.

В Челябинске накануне зарегистрирована смерть еще двоих пациентов, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция. Причиной смерти 74-летней женщины стал хронический лимфолейкоз, 83-летнего мужчины - хроническая обструктивная болезнь легких, сахарный диабет.

В Саткинском районе скончались две пациентки с коронавирусом. Причиной смерти 55-летней женщины стали гемоторакс и шок, 82-летней женщины - сахарный диабет, атеросклероз аорты и коронарных артерий.

По данным областного штаба, за весь период пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 635 южноуральцев в возрасте от 24 до 98 лет, в том числе 168 человек умерли от ковидной пневмонии, 467 человек – от иных заболеваний (коронавирус был сопутствующим).

По данным всероссийского оперативного штаба, на утро 30 октября в России скончалось 27 тысяч 656 пациентов с коронавирусной инфекцией (за сутки плюс 35 умерших). В УрФО зарегистрирована 1 тысяча 940 случаев смерти пациентов с коронавирусом, в том числе непосредственно от ковида – одна тысяча 473. В Челябинской области умер 635 житель с коронавирусом (168 - от ковида, плюс один за сутки), в Свердловской области – 766, в Ханты-Мансийском автономном округе – 241, в Ямало-Ненецком автономном округе – 141, в Курганской – 87, в Тюменской области – 70.