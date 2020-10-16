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В Челябинской области за двое суток умерло девять пациентов с ковидом

Общество
Сегодня, 13:55
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Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинской области за прошедшие двое суток зарегистрировано девять случаев смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19. Скончались пятеро женщин и четверо мужчин из Челябинска, Миасса, Кусы, Трехгорного, Озерска и Копейска. С начала пандемии умерло 560 южноуральцев с ковидом.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, непосредственно от ковидной пневмонии умерли две женщины из Челябинска в возрасте 60 и 65 лет.

В областном центре также скончался 81-летний мужчина с ковидом. Причина - инфаркт головного мозга, атеросклероз артерий.

В Миассе умерли 74-летний и 78-летний мужчины. Причина смерти первого - диффузный мелкоочаговый кардиосклероз и легочно-сердечная недостаточность, второго - диффузный мелкоочаговый кардиосклероз и атеросклероз аорты.

В Копейске зарегистрирована смерть 58-летней женщины с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Причина - сахарный диабет и артериальная гипертензия.

В Трехгорном скончалась 65-летняя женщина, у которой лабораторно был подтвержден коронавирус. Причина смерти - атеросклеротическая болезнь сердца, атеросклероз коронарных артерий.

В Кусе умерла 68-летняяя жительница. Причина - сахарный диабет, атеросклероз аорты и коронарных артерий, ковид – сопутствующий.

В Озерске зафиксирована смерть 81-летнего мужчины. Причина - атеросклеротический постинфарктный кардиосклероз, гипертоническая болезнь, коронавирус был сопутствующим заболеванием.

По данным областного штаба, за весь период пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 560 южноуральца в возрасте от 24 до 98 лет, в том числе 140 человек умерли от ковидной пневмонии, 420 человек – от иных заболеваний (коронавирус был сопутствующим).

По данным всероссийского оперативного штаба, на утро 16 октября в России скончалось 23 тысячи 723 пациента с коронавирусной инфекцией. В УрФО зарегистрирована 1 тысяча 659 случаев смерти пациентов с коронавирусом, в том числе непосредственно от ковида – одна тысяча 239. В Челябинской области умерли 560 житель с коронавирусом (140 - от ковида), в Свердловской области – 678, в Ханты-Мансийском автономном округе – 208, в Ямало-Ненецком автономном округе – 106, в Курганской – 56, в Тюменской области – 51.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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