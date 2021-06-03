В Челябинской области за порогом бедности остается более 443 тысяч южноуральцев

В Челябинской области на протяжении пяти лет сокращается численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума.Но пока за порогом бедности остается каждый десятый житель региона.

Об этом свидетельствуют результаты анализа, проведенного Контрольно-счетной палатой региона.

По данным КСП, в 2016 году за чертой бедности находились 483,2 тысячи южноуральцев, в 2020 году - 443,6 тысячи человек, что составляет 12,8% от общей численности населения. Число бедных за пятилетку сократилось на 39,6 тысячи человек.

Данный показатель является основным индикатором достижения цели в области устойчивого развития №1 «Ликвидация нищеты», уточняет КСП.

Кроме того, снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 года является целевым показателем, характеризующим достижение к 2030 году национальной цели «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей».