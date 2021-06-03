03.06.2021
На северо-западе Челябинска ради будущего аквапарка снесут 343 дерева
03.06.2021
Челябинск снова «поплыл» после дождей
03.06.2021
В Челябинскую область пришла первая в этом году посылка с пчелами
03.06.2021
МегаФон и власти Калининградской области подписали соглашение о сотрудничестве в сфере инноваций
03.06.2021
На аварийной дороге копейского поселка провалился мусоровоз
03.06.2021
В Челябинской области за порогом бедности остается более 443 тысяч южноуральцев
В Челябинской области за порогом бедности остается более 443 тысяч южноуральцев
31.05.2021
Аудиторы КСП приехали с проверкой в мэрию Бакала
21.05.2021
КСП едет с ревизией в Еманжелинск
30.04.2021
КСП проверит использование бюджетных средств при строительстве больницы
08.04.2021
Ревизоры Теслера проверят скотомогильники
В Челябинске на входе в поликлинику выстроилась огромная очередь
01.06.2021
Замминистра транспорта РФ оценил возможности обновленного челябинского аэропорта
31.05.2021
В Челябинске начала рушиться «Великая Китайская стена» на берегу Миасса
31.05.2021
На Челябинскую область надвигаются грозы, шквалистый ветер и град
31.05.2021
Где логика? На Комсомольском проспекте Челябинска вскрыли новый асфальт, чтобы проложить теплотрассу
29.05.2021