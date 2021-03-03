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В Челябинской области за сутки число победивших ковид превысило число новых заболевших

В Челябинской области за прошедшие сутки число жителей, справившихся с коронавирусной инфекцией Covid-19, превысило число новых заболевших.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, накануне выздоровели и выписаны из больниц 182 пациента с ковидом (днем ранее – 188). Всего с ковидом справились 45 тысяч 256 южноуральцев.

В то же время за прошедшие сутки зарегистрирован 171 новый случай коронавирусной инфекции, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне было – 180). Всего с начала пандемии подтверждено 52 тысячи 689 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

В ковидных госпиталях и на дому продолжает лечение пять тысяч 308 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией Covid-19, что меньше показателя предыдущего дня (накануне было пять тысяч 329).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За прошедшие сутки умерло 10 человек с подтвержденным коронавирусом. Из них причиной смерти шести человек стала ковидная пневмония, четырех человек - иные заболевания и сопутствующим был коронавирус.

Всего с начала пандемии в Челябинской области зарегистрировано две тысячи 83 случая смерти пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Из них одна тысяча 20 человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 63 человека - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.