В Челябинской области сократят сроки выдачи результатов теста на ковид, при задержке можно пожаловаться

В Челябинской области за сутки добавилось 218 новых случаев ковида

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 218 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне было 213). Число выздоровевших меньше числа новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, по состоянию на 21 ноября в области зарегистрировано 24 тысячи 395 случаев коронавируса.

За прошедшие сутки выписано 133 выздоровевших пациента с коронавирусом, что больше аналогичного показателя предыдущего дня. Днем ранее справились с инфекцией 26 человек. За весь период пандемии ковид победили 16 тысяч 489 пациентов.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За прошедшие сутки зарегистрировано восемь случаев смерти пациентов от с коронавирусом, пятеро умерли от ковидной пневмонии, трое - от иных заболеваний, а ковид был сопутствующим. Возраст умерших от 32 до 95 лет. Всего за время пандемии скончался 791 пациент с коронавирусной инфекцией, у 251 человека причиной смерти стала ковидная пневмония, у 540 человек – иные заболевания (онкология, сердечная, почечная и легочная недостаточность, сахарный диабет, ВИЧ) и сопутствующим был коронавирус.

На сегодня в больницах получает лечение семь тысяч 73 пациента с подтвержденным Covid-19, что выше показателя предыдущего дня (накануне было 6 тысяч 996). За сутки на госпитальных базах добавилось 77 новых пациентов. Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.