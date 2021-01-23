В Чурилово в мороз 14 домов, школа и детсад остались без тепла

Страшная авария в Челябинске: иномарка после ДТП влетела в столб

Ты для меня умер...»

В Челябинской области привито от ковида более 11,8 тысячи жителей

В Челябинской области вдвое сократят число коек для лечения пациентов с ковидом

В Челябинской области за сутки подтвержден 291 новый случай ковида

В Челябинской области прошедшие сутки подтвержден 291 новый случай коронавирусной инфекции COVID-19, что меньше аналогичного показателя предшествовавшего дня (днем ранее было выявлено 293 случая).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе министерства здравоохранения региона, с начала пандемии в области зарегистрировано в общей сложности 42 тысячи 945 случаев коронавирусной инфекции.

Смертность от ковида пока остается высокой. За прошедшие сутки в области зарегистрировано 15 случаев смерти пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 (днем ранее - 16). Десять человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии и пять - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

С начала пандемии в Челябинской области скончались одна тысяча 580 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, у 706 человек причиной смерти стала ковидная пневмония, у 874 человек – иные заболевания и сопутствующим был коронавирус.

Накануне выписано 402 пациента с ковидом (днем ранее выздоровели 373 человека). С начала пандемии справились с коронавирусной инфекцией 29 тысяч 43 жителя.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

По состоянию на 23 января в Челябинской области в ковидных госпиталях и на дому продолжает лечение 12 тысяч 280 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией Covid-19, что меньше показателя предыдущего дня (накануне было 12 тысяч 406).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.