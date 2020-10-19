В Челябинской области за сутки подтверждено 107 новых случаев ковида

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 107 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19, что ниже аналогичного показателя предыдущего дня (накануне было 110). Число выздоровевших в десять раз меньше числа новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро понедельника, 19 октября, в регионе подтверждено 18 тысяч 621 случай коронавируса.

За прошедшие сутки выписано 10 выздоровевших пациентов с коронавирусом, что гораздо меньше показателя предыдущего дня. Днем ранее справились с инфекцией 108 человек. За весь период пандемии ковид победили 14 тысяч 130 пациентов.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За время пандемии умерло 579 пациента с коронавирусной инфекцией, у 145 причиной смерти стала ковидная пневмония, у 434 человек – иные заболевания (онкология, сердечная и легочная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус. Скончались пятеро женщин и двое мужчин. У троих женщин причиной смерти стала ковидная пневмония, у остальных пациентов - иные заболевания, а коронавирус был сопутствующим.

На сегодня в больницах получает лечение 3 тысячи 870 пациентов с подтвержденным Covid-19, что чуть ниже показателя предыдущего дня (накануне было 3 тысячи 780). Они находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.