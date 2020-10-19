ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В Челябинской области за сутки подтверждено 107 новых случаев ковида

Общество
Сегодня, 11:32
Размер текста
Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 107 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19, что ниже аналогичного показателя предыдущего дня (накануне было 110). Число выздоровевших в десять раз меньше числа новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро понедельника, 19 октября, в регионе подтверждено 18 тысяч 621 случай коронавируса.

За прошедшие сутки выписано 10 выздоровевших пациентов с коронавирусом, что гораздо меньше показателя предыдущего дня. Днем ранее справились с инфекцией 108 человек. За весь период пандемии ковид победили 14 тысяч 130 пациентов.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За время пандемии умерло 579 пациента с коронавирусной инфекцией, у 145 причиной смерти стала ковидная пневмония, у 434 человек – иные заболевания (онкология, сердечная и легочная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус. Скончались пятеро женщин и двое мужчин. У троих женщин причиной смерти стала ковидная пневмония, у остальных пациентов - иные заболевания, а коронавирус был сопутствующим.

На сегодня в больницах получает лечение 3 тысячи 870 пациентов с подтвержденным Covid-19, что чуть ниже показателя предыдущего дня (накануне было 3 тысячи 780). Они находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Любовь Юрина
Отправить новость
Коронавирус
Общество
Сегодня, 12:32
В Челябинской области намерены продлить режим превентивной изоляции для соцучреждений
Общество
Сегодня, 11:40
В Челябинске закрывают магазины из-за несоблюдения масочного режима
Общество
Сегодня, 10:04
На базе по долечиванию пациентов с ковидом в Розинской больнице отопление появилось через неделю после открытия
Общество
Вчера, 12:11
Коронавирус унес жизнь доктора медицинских наук, почетного жителя Челябинска
Сегодня, 10:46
Вице-мэр Магнитогорска покинул занимаемый пост
Сегодня, 10:04
На базе по долечиванию пациентов с ковидом в Розинской больнице отопление появилось через неделю после открытия
Сегодня, 09:36
Работающие южноуральцы старше 65 лет смогут продлить больничные до первого ноября
Сегодня, 09:25
Челябинская область получила дополнительные средства на выплаты сотрудникам соцучреждений
Вчера, 12:11
Коронавирус унес жизнь доктора медицинских наук, почетного жителя Челябинска
Вчера, 11:50
В Челябинской области поставлен новый антирекорд по числу умерших за сутки пациентов с ковидом
Вчера, 11:45
Наталья Котова поздравила работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником
Вчера, 11:35
В Челябинской области за сутки подтверждено 110 новых случаев ковида в 22 муниципалитетах
Вчера, 00:19
За сутки умерло пять пациентов с ковидом в Челябинске, Миассе, Кусе и Магнитогорске
17.10.20 13:53
Коронавирус оборвал жизни еще двух медработников Челябинской области
Среда обитания
Сегодня, 11:36
За гранью добра и зла
В Челябинске продолжаются споры о застройке в городском бору
Общество
Сегодня, 12:32
В Челябинской области намерены продлить режим превентивной изоляции для соцучреждений
Новости
Сегодня, 12:21
Общество
Готовность Челябинска к отопительному сезону проверяет Уральский Ростехнадзор
Сегодня, 12:05
Экономика
Благоустройство челябинского стадиона «Центральный» с северной стороны откладывается
Сегодня, 11:28
Общество
Кинотеатр имени Пушкина и Дом офицеров в Челябинске украсит архитектурно-художественная подсветка
Сегодня, 11:15
Общество
В Челябинске скончался известный спортивный комментатор
Сегодня, 10:46
Общество
Вице-мэр Магнитогорска покинул занимаемый пост
Материалы рубрики
Сегодня, 12:21
Общество
Готовность Челябинска к отопительному сезону проверяет Уральский Ростехнадзор
Сегодня, 11:28
Общество
Кинотеатр имени Пушкина и Дом офицеров в Челябинске украсит архитектурно-художественная подсветка
Сегодня, 11:15
Общество
В Челябинске скончался известный спортивный комментатор
Сегодня, 10:46
Общество
Вице-мэр Магнитогорска покинул занимаемый пост
Вчера, 11:45
Общество
Наталья Котова поздравила работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником
Теги
коронавирус
Челябинск
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика