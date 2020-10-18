В Челябинской области за сутки подтверждено 110 новых случаев ковида в 22 муниципалитетах

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 110 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19, что ниже аналогичного показателя предыдущего дня (накануне было 113), но выше показателей пяти предшествовавших ему дней на этой неделе (109, 107, 103, 97 и 95). Число выздоровевших меньше числа новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро воскресенья, 18 октября, в регионе подтверждено 18 тысяч 514 случаев коронавируса.

За прошедшие сутки выписано 108 выздоровевших пациентов с коронавирусом, что меньше показателя предыдущего дня. Днем ранее справились с инфекцией 128 человек. За весь период пандемии ковид победили 14 тысяч 120 пациентов.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За время пандемии умерло 572 пациента с коронавирусной инфекцией, у 142 причиной смерти стала ковидная пневмония, у 430 человек – иные заболевания (онкология, сердечная и легочная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус. Скончались трое женщин и четверо мужчин. У одной женщины причиной смерти стала ковидная пневмония, у остальных пациентов - иные заболевания, а коронавирус был сопутствующим.

На сегодня в больницах получает лечение 3 тысячи 780 пациентов с подтвержденным Covid-19, что чуть ниже показателя предыдущего дня (накануне было 3 тысячи 785). Они находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

По данным регионального Роспотребнадзора, накануне случаи коронавируса выявлены в 22 муниципалитетах: Челябинске, Магнитогорске, Верхнем Уфалее, Златоусте, Копейске, Кыштыме, Миассе, Троицке, Усть-Катаве, Южноуральске, Ашинском, Еманжелинском, Еткульском, Кизильском, Коркинском, Красноармейском, Кунашакском, Кусинском, Саткинском, Сосновском, Троицком и Увельском.